Sezon Öncesi Eğitim İçin Saray Kadrosu Dönüşü
1 saat önce
Kristal Saray ekibi, 2019-20 kampanyasının öncesinde, sezon öncesi eğitime geri döndü. Eagles oyuncularının işe geri dönmelerinde nasıl çalıştıklarına bakın.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:05
Kristal Saray
ekibi, 2019-20 kampanyasının öncesinde, sezon öncesi eğitime geri döndü. Eagles oyuncularının işe geri dönmelerinde nasıl çalıştıklarına bakın.
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