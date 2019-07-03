Son Dakika Haberleri: Sezon Öncesi Eğitim İçin Saray Kadrosu Dönüşü
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Sezon Öncesi Eğitim İçin Saray Kadrosu Dönüşü

1 saat önce

Kristal Saray ekibi, 2019-20 kampanyasının öncesinde, sezon öncesi eğitime geri döndü. Eagles oyuncularının işe geri dönmelerinde nasıl çalıştıklarına bakın.

Kristal Saray ekibi, 2019-20 kampanyasının öncesinde, sezon öncesi eğitime geri döndü. Eagles oyuncularının işe geri dönmelerinde nasıl çalıştıklarına bakın.
Sezon Öncesi Eğitim İçin Saray Kadrosu Dönüşü
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:05 
Spor
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