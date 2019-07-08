Sezon Öncesi İlk Gün Real Madrid Raporu
1 saat önce
Real Madrid takımı, sezon öncesi eğitimin başlangıcında tıbbi muayenelerden geçmek için Valdebebas'a geldi. Eden Tehlikesi, Sergio Ramos ve Toni Kroos, Real Madrid City Tıp Merkezi ve La Moraleja'daki Universitario Sanitas Hastanesi'ne yöneldi.
Real Madrid
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 06:05
takımı, sezon öncesi eğitimin başlangıcında tıbbi muayenelerden geçmek için Valdebebas'a geldi. Eden Tehlikesi, Sergio Ramos
ve Toni Kroos
, Real Madrid City Tıp Merkezi ve La Moraleja'daki Universitario Sanitas Hastanesi'ne yöneldi.
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