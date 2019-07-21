Sezon Öncesi Öne Çıkanlar: AS Monaco 1-0 Valencia CF
39 dakika önce
İspanyol sezonu Valencia CF karşı sezon öncesi dostu bizim özeti bir göz atın. Lyle Foster fikstürün tek golünü attı.
İspanyol sezonu Valencia
CF karşı sezon öncesi dostu bizim özeti bir göz atın. Lyle Foster fikstürün tek golünü attı.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 08:05
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