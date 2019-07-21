Son Dakika Haberleri: Sezon Öncesi Öne Çıkanlar: AS Monaco 1-0 Valencia CF
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Sezon Öncesi Öne Çıkanlar: AS Monaco 1-0 Valencia CF

39 dakika önce

İspanyol sezonu Valencia CF karşı sezon öncesi dostu bizim özeti bir göz atın. Lyle Foster fikstürün tek golünü attı.

İspanyol sezonu Valencia CF karşı sezon öncesi dostu bizim özeti bir göz atın. Lyle Foster fikstürün tek golünü attı.
Sezon Öncesi Öne Çıkanlar: AS Monaco 1-0 Valencia CF
Valencia, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 08:05 
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