Sezon Öncesi Öne Çıkanlar: FC Porto 1-1 Bétis
1 saat önce
FC Porto, İber Kupası'nın ilk baskısının sonunda yerlerini garanti etti. Juanmi ve Zé Luis penaltılarla karar verilen 1-1 şutunda golü attı.
FC Porto
, İber Kupası'nın ilk baskısının sonunda yerlerini garanti etti. Juanmi ve Zé Luis penaltılarla karar verilen 1-1 şutunda golü attı.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 04:05
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