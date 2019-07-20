Son Dakika Haberleri: Sezon Öncesi Öne Çıkanlar: FC Porto 1-1 Bétis
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Sezon Öncesi Öne Çıkanlar: FC Porto 1-1 Bétis

1 saat önce

FC Porto, İber Kupası'nın ilk baskısının sonunda yerlerini garanti etti. Juanmi ve Zé Luis penaltılarla karar verilen 1-1 şutunda golü attı.

FC Porto, İber Kupası'nın ilk baskısının sonunda yerlerini garanti etti. Juanmi ve Zé Luis penaltılarla karar verilen 1-1 şutunda golü attı.
Sezon Öncesi Öne Çıkanlar: FC Porto 1-1 Bétis
Porto, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 04:05 
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