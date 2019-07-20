Sezon Öncesi Öne Çıkanlar: Napoli 5-0 Feralpisalò
1 saat önce
Napoli'nin Feralpisalò'de kazandığı 5-0 galibiyetine bir göz atın. Beş farklı golcüden goller 5 'Manolas, 53' Verdi, 59 'Tonelli, 62' Verdi, 84 'Tutino, üç puanı da aldı.
Napoli
'nin Feralpisalò'de kazandığı 5-0 galibiyetine bir göz atın. Beş farklı golcüden goller 5 'Manolas, 53' Verdi, 59 'Tonelli, 62' Verdi, 84 'Tutino, üç puanı da aldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 04:05
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