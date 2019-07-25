Son Dakika Haberleri: Sezon Öncesi Öne Çıkanlar: Real Madrid 2-2 Arsenal (penaltılarda 3-2)
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Sezon Öncesi Öne Çıkanlar: Real Madrid 2-2 Arsenal (penaltılarda 3-2)

1 saat önce

ABD turumuz dramatik bir şekilde dört golle, iki kırmızı kartla ve nihayetinde Washington DC'de Real Madrid'e yenilen penaltı atışları ile sona erdi. Maçın özeti hakkında bir göz atın.

ABD turumuz dramatik bir şekilde dört golle, iki kırmızı kartla ve nihayetinde Washington DC'de Real Madrid'e yenilen penaltı atışları ile sona erdi. Maçın özeti hakkında bir göz atın.
Sezon Öncesi Öne Çıkanlar: Real Madrid 2-2 Arsenal (penaltılarda 3-2)
Amerika Birleşik Devletleri, Real Madrid, Washington, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:05 
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