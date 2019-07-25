Sezon Öncesi Öne Çıkanlar: Real Madrid 2-2 Arsenal (penaltılarda 3-2)
1 saat önce
ABD turumuz dramatik bir şekilde dört golle, iki kırmızı kartla ve nihayetinde Washington DC'de Real Madrid'e yenilen penaltı atışları ile sona erdi. Maçın özeti hakkında bir göz atın.
ABD turumuz dramatik bir şekilde dört golle, iki kırmızı kartla ve nihayetinde Washington
DC'de Real Madrid
'e yenilen penaltı atışları ile sona erdi. Maçın özeti hakkında bir göz atın.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:05
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