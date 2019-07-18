Son Dakika Haberleri: Sezon Öncesi Öne Çıkanlar: Sampdoria 15-0 Sellero Novelle
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Sezon Öncesi Öne Çıkanlar: Sampdoria 15-0 Sellero Novelle

1 saat önce

Sezon öncesi Sampdoria'nın 15-0 thelhing Sellero Novelle'nin önemli noktalarına bir göz atın. Oyun, Gonzalo Maroni ve Murillo'nın ilk iki golünü içeriyordu.

Sezon öncesi Sampdoria'nın 15-0 thelhing Sellero Novelle'nin önemli noktalarına bir göz atın. Oyun, Gonzalo Maroni ve Murillo'nın ilk iki golünü içeriyordu.
Sezon Öncesi Öne Çıkanlar: Sampdoria 15-0 Sellero Novelle
Sampdoria, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 08:05 
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