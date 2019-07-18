Sezon Öncesi Öne Çıkanlar: Sampdoria 15-0 Sellero Novelle
1 saat önce
Sezon öncesi Sampdoria'nın 15-0 thelhing Sellero Novelle'nin önemli noktalarına bir göz atın. Oyun, Gonzalo Maroni ve Murillo'nın ilk iki golünü içeriyordu.
Sezon öncesi Sampdoria
'nın 15-0 thelhing Sellero Novelle'nin önemli noktalarına bir göz atın. Oyun, Gonzalo Maroni ve Murillo'nın ilk iki golünü içeriyordu.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 08:05
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