Sezon Öncesi Öne Çıkanlar: Sampdoria 3-0 Real Vicenza
40 dakika önce
Sampdoria'nın ikinci sezon öncesi maçında öne çıkan noktalara bir göz atın. Sampdoria Real Vicenza A 3-0 karşısında 3-0 kazandı.
Sampdoria
'nın ikinci sezon öncesi maçında öne çıkan noktalara bir göz atın. Sampdoria Real Vicenza A 3-0 karşısında 3-0 kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 08:05
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