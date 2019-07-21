Sezon Öncesi Öne Çıkanlar: Villarreal F 2-1 Levante UD
40 dakika önce
Sezon öncesi hazırlıklara devam ederken 2-1. Levante'ye karşı kazandığımız zaferin en dikkat çekici özelliklerini inceleyin.
Sezon öncesi hazırlıklara devam ederken 2-1. Levante
'ye karşı kazandığımız zaferin en dikkat çekici özelliklerini inceleyin.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 08:05
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