Son Dakika Haberleri: Sezon Öncesi Öne Çıkanlar: Villarreal F 2-1 Levante UD
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Sezon Öncesi Öne Çıkanlar: Villarreal F 2-1 Levante UD

40 dakika önce

Sezon öncesi hazırlıklara devam ederken 2-1. Levante'ye karşı kazandığımız zaferin en dikkat çekici özelliklerini inceleyin.

Sezon öncesi hazırlıklara devam ederken 2-1. Levante'ye karşı kazandığımız zaferin en dikkat çekici özelliklerini inceleyin.
Sezon Öncesi Öne Çıkanlar: Villarreal F 2-1 Levante UD
Levante, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 08:05 
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