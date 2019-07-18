Sezon Öncesi: Wrexham 1-3 Stoke City
3 saat önce
Sam Vokes’tan bir çift olarak Potters için 3-1 galibiyet sağlayan Stoke City’nin Racecourse Ground’daki Wrexham’a karşı sezon öncesi dostu olan maçlarını inceleyin.
Sam Vokes'tan bir çift olarak Potters için 3-1 galibiyet sağlayan Stoke City
'nin Racecourse Ground'daki Wrexham'a karşı sezon öncesi dostu olan maçlarını inceleyin.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:05
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