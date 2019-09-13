TFF 2. Lig Kırmızı Grup kulüplerinden Bandırmaspor'un Basın Sözcüsü Namık Havutça, bu hafta deplasmanda oynayacakları Kastamonuspor maçını kazanacaklarını düşündüğünü belirterek, "Sezon sonunda şampiyon olacağımıza inanıyorum." dedi.

Havutça, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, Bandırmaspor'un, geçen sezonun son maçında, son dakika golüyle kümede kaldığını anımsattı.

Daha sonra yönetim kurulu krizi yaşandığını belirten Havutça, "Kulüp, kayyıma bırakılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Yönetim kurulu krizi aşıldı. Futbolcu alacaklarından doğan Uzlaştırma Çözüm Kurulunda bu sorunu çözmeyi başardık. Bu sezon başında bin 500 kombine sattık, 17 yeni transfer yaptık. Bunları göz önüne aldığımızda şampiyon olduğumuzu söyleyebilirim." diye konuştu.

Kulübün mahalli, idari ve finansal anlamda kurumsallaşması için çaba harcadıklarını vurgulayan Havutça, şunları kaydetti:

"Finansal sıkıntımız sürüyor. İş adamlarımızdan bu konuda yeterli desteği göremiyoruz. Bu kentte yaşayıp bu kentte kazanan, bu kentin havasını soluyan iş adamlarının Bandırmaspor'a destek vermesi zorunludur. Bandırmaspor'u kalıcı gelir kaynaklarına kavuşturarak, kendi ayakları üzerinde durmasını sağlamalıyız."

Bandırmaspor'a destek için açtıkları kampanyaların süreceğini belirten Havutça, 10 gün içinde bordo-beyazlı ürünlerin satılacağı bir de Bandırmaspor mağazası açacaklarını dile getirdi.

Bandırmaspor Kulübü'nün şeffaf ve hesap verebilir olması için de adımlar attıklarına aktaran Havutça, kulübün muhasebesinin bağımsız bir denetleme kuruluşu tarafından denetleneceğini de ifade etti.

Havutça, bu sezon yeni kurulan bir takımla mücadele ettiklerine dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu takımın uyum sağlaması için biraz zamana ihtiyaç var. Van'da oynadığımız ilk maçta 2-0 öndeyken uzatma dakikalarında yediğimiz iki golle 2-2 berabere kaldık. Ancak hakem, oynanmayan süre olarak 4 dakikayı işaret etmişken, ikinci golü 90+5'te yedik. Bu hakemi federasyona şikayet ettik. Bu hafta deplasmanda oynayacağımız Kastamonuspor maçını kazanarak çıkışa geçeceğimizi düşünüyorum. Sezon sonunda şampiyon olacağımıza inanıyorum."

Şu anda hiçbir futbolcunun Bandırmaspor'dan alacağı olmadığını vurgulayan Havutça, başarı için tüm Bandırma'nın kenetlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Toplantıda ayrıca, Bandırmaspor Kulübü'ne kalıcı gelir kaynağı sağlamak amacıyla Bandırma'nın çıkışında bir akaryakıt istasyonu kurulması için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun ile görüşme yapıldığı bildirildi.