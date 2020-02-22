Sezon sonunu beklemek istemeyenler outletleri tercih ediyor - Son Dakika

Tasarruflu alışveriş yapmak isteyenlerin ilk tercihi outletler oluyor. İndirimlerde en çok spor giyim kategorisi satılıyor. Dünyaca ünlü markaları tüketiciye sunan Venezia Mega Outlet, yüzde 70'e varan indirimlerle, tasarruflu alışveriş yapmak isteyenlerin ekonomisine katkıda bulunuyor.



Son yıllarda mağaza ciroları istikrarlı bir şekilde büyüyen, 2020 yılında ise yüzde 40'ın üzerinde bir büyüme hedefleyen Venezia Mega Outlet, kaliteli ve uygun alışveriş imkanını ekstra indirimlerle daha da cazip hale getiriyor. Aile ekonomisini düşünenlerin tercihi olan AVM, özellikle spor ve kadın giyim kategorilerindeki markalarının gerçekleştirdiği indirimler ile ziyaretçi sayısını her geçen gün artırıyor.



Tüketicilerin alışveriş kararlarını öncelikli olarak ihtiyaçları doğrultusunda verdiğini belirten Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, "Markalarımız, yıl boyunca ekonomik alışveriş yapma imkanı sunuyor. Ziyaretçilerimiz outlet olma özelliğimiz sayesinde sezon sonunu beklemeden alışveriş yapabiliyorlar. Geçtiğimiz sezon en çok spor giyim, çocuk ve kadın giyim ürünleri tercih edildi. Bu kategorilerdeki satışları göz önüne aldığımızda toplam mağaza cirolarındaki artışımız yüzde 44 seviyelerine ulaştı. Bu sezonu incelediğimizde ise indirimler ile en çok spor giyim kategorisinde satış yapıldı. Yaklaşan bahar ayarları ile değişecek olan alışveriş kararları sonrasında da aynı oranda artış bekliyoruz" dedi.



Hem ziyaretçi hem esnaf mutlu



Geleneksel hale getirdikleri indirim panayırları ile AVM'deki markalara ve Çarşı Pazar katındaki küçük esnafa desteği sürdürdüklerini belirten Isıgöllü, "Hem esnaf hem de tüketicilerimizin avantajları doğrultusunda stratejimizi belirliyoruz. Global firmaların ciro ve metrekare verimliliği alanında dünya sıralamasına giren outlet mağazalarımız var. Çarşı Pazar katıyla da ürün çeşitliliğini zenginleştirerek pazar kültürünü AVM içinde yeniden canlandırıyoruz. Venezia Mega Outlet olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile ülke turizmine ve ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL