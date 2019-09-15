Son Dakika Haberleri: Sezona Beşiktaş galibiyetiyle başlamıştı! Sivasspor'un 3 puan hasreti...
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Sezona Beşiktaş galibiyetiyle başlamıştı! Sivasspor'un 3 puan hasreti...

23 dakika önce

Ligde sezona 17 Ağustos'ta sahasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ederek başlayan kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 3 lig maçında da galip gelemedi.

Sezona Beşiktaş galibiyetiyle başlamıştı! Sivasspor'un 3 puan hasreti..., System.String[]

Ligde sezona 17 Ağustos'ta sahasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ederek başlayan kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 3 lig maçında da galip gelemedi.


Beşiktaş galibiyetinin ardından deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup olan Sivasspor, sahasında Gazişehir Gaziantep ile 1-1 berabere kaldı. Dün de deplasmanda Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Sivas temsilcisi, galibiyet hasretini sonlandıramadı.


Kırmızı-beyazlılar, geride kalan 4 haftalık periyotta rakip fileleri 6 kez havalandırma başarısı gösterirken, kalesinde ise 4 gole engel olamadı.


Demir Grup Sivasspor, ligin 5. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma 23 Eylül'de saat 20.00'de başlayacak.


Çaykur Rizespor, Sivasspor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:20 
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