Sezonluk çalışan kireç fabrikası 3 kez soyuldu - Son Dakika
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Sezonluk çalışan kireç fabrikası 3 kez soyuldu

25.07.2022 20:23
Sezonluk çalışan kireç fabrikası 3 kez soyuldu

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde faaliyet gösteren kireç fabrikası hırsızlar tarafından üçüncü kez soyuldu.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde faaliyet gösteren kireç fabrikası hırsızlar tarafından üçüncü kez soyuldu.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Devrek ilçesinde sezonluk çalışan AHO Kireç Fabrikası bir yılda üçüncü kez soyulurken, fabrika yetkilileri artık hırsızlardan bıktık ifadelerini kullandılar.

Devrek'te bulunan ve sezonluk üretim yapan kireç fabrikasına dadanan hırsız veya hırsızlardan bıktıklarını ifade eden Ömer Faruk Yıldız, "Sezonluk üretim yapan fabrikamız hırsız veya hırsızların adeta uğrak yeri haline geldi. Fabrikamızdan 23 adet 2,2 kW redaktörlü motor,1 adet 4 Kw redaktörlü motor, 20 metre 120x3 artı 70'lik yer altı kablosu,15 metre 25x4 antkron kablo, hurda redaktör parçaları ve demir parçaları çalınmış. Çalınan malzemeler hurda olarak satıldığında 5-10 bin lira ediyor ancak, yeniden alınmaya başladığında ise 300- 500 bin lira aralığında bunlarda yetmiyormuş gibi giderayak birçok malzemeye de zarara veriyorlar artık bu hırsız veya hırsızlardan bıkkınlık geldi" diye konuştu

Meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili emniyet güçleri inceleme başlattı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Ömer Faruk Yıldız, Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sezonluk çalışan kireç fabrikası 3 kez soyuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sezonluk çalışan kireç fabrikası 3 kez soyuldu - Son Dakika
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