Sezonu bitirmeye hazırlanan balıkçılardan uyarı: "Varken yiyelim" - Son Dakika

Sezonu bitirmeye hazırlanan balıkçılardan uyarı: "Varken yiyelim"

09.03.2021 20:02

- Sezonu bitirmeye hazırlanan balıkçılardan uyarı: "Varken yiyelim" Av sezonunun bitimine yaklaşırken başlık tezgahlarına ilgi azaldı Balıkta av sezonunun sona ermesine sayılı günler kala vatandaşları taze balık dolu tezgahlarına davet eden balıkçı esnafı, "Varken yiyelim" dediler.

- Sezonu bitirmeye hazırlanan balıkçılardan uyarı: "Varken yiyelim"

Av sezonunun bitimine yaklaşırken başlık tezgahlarına ilgi azaldı

KOCAELİ - Balıkta av sezonunun sona ermesine sayılı günler kala vatandaşları taze balık dolu tezgahlarına davet eden balıkçı esnafı, "Varken yiyelim" dediler.

Balık av sezonunun bitmesine yaklaşık 1 aylık bir süre kalmasına rağmen balık tezgahlarına talep de her geçen gün azalıyor. Sezonun kapanmasına az bir süre kaldığına dikkat çeken balıkçı esnafı ise vatandaşları balık tüketmeye davet etti. Korona virüs salgınının başından beri yoğun ilgi gören balıklara talebin giderek azaldığını ifade eden balıkçılar, vatandaşlara tezgaha inen taze balıkları sezon bitmeden tüketmeye davet etti.

"En fazla 1 ay daha sezonumuz kaldı"

Balık sezonunun son günlerinde vatandaşlara bol bol balık tüketmeleri konusunda tavsiyede bulunarak Serkan Yalın adlı balıkçı esnafı, "Balıklarımızın fiyatı şuan çok da yüksek değil aslında. Şu an hamsinin fiyatı 30 lira, 25 liraya kadar veriyoruz, mezgit 25 lira, palamut 15 lirayken 10 liraya kadar veriyoruz, çuprada da 18 den 15 liraya kadar düşüyoruz. Yani bütün balıklarda zaten indirimimizi yapıyoruz. Zaten burada en fazla 1 ay daha sezonumuz kaldı. Bu virüs de varken aslında balık 7 den 70 e insanlarımızın yemesi gerekiyor neden derseniz, bağışıklığı tavan yapıyor balık, bağışıklığı yükseltiyor" dedi.

"15 gün 20 gün sonra bu bolluğu bulamayacak insanlarımız"

Bu yılki balık sezonunun son günlerine yaklaştıklarını ifade eden Yalın, balık fiyatlarının aslında normal seyrettiğini belirterek, "15 gün 20 gün sonra bu bolluğu bulamayacak insanlarımız. Varken yiyelim yani, balığı bol bol tüketmemiz gerekiyor. İnsanlar geliyor buraya 25 liralık balığa insanlar hala düşünüyor yani insanlarda da alım gücü yok mu diye düşünüyorum ama 25 lira da para değil yani şuan. Bir paket sigara 15, 20 lirayken bir kilo hamsi 25 lira normal fiyatlar yani. İnsanlar gelsin balık yesin, 15 gün sonra zaten bu bolluğu bulamayacak insanlar. İnsanlarımız çocuklarına, yaşlılarına, kendilerine bol bol balık yedirsinler. Balıkta olan vitamin hiçbir şeyde yok" diye konuştu.

"Etin en süperi balıktır"

Gurbette yaşadığını ve balık yemekten vazgeçemediğini belirten Hüseyin Doğan isimli vatandaş ise, "Gurbetçiyim, Fransa'da yaşıyorum. Kaç gün oldu geldiğim balık yemek istiyorum. Tercihim hamsidir hamsiyi seviyorum. Onun için geldim dedim balık alayım hamsi yiyeyim. Gurbetçi olduğum halde orada da yiyorum. Ayda bir sefer alıyorum tabi ki buranın tadıyla bir değil orada buzluğa giriyor, haftalıktır, aylıktır. Keşke daha ucuz olsa vatandaş yese. Etin en süperi balıktır. Balık yememiz lazım" şeklinde konuştu.

Sezonu bitirmeye hazırlanan balıkçılardan uyarı: Varken yiyelim
Sezonu bitirmeye hazırlanan balıkçılardan uyarı: Varken yiyelim
Sezonu bitirmeye hazırlanan balıkçılardan uyarı: Varken yiyelim
Sezonu bitirmeye hazırlanan balıkçılardan uyarı: Varken yiyelim

Koronavirüs, Yalın, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Sezonu bitirmeye hazırlanan balıkçılardan uyarı: 'Varken yiyelim' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Atina'da sokaklar savaş alanına döndü, bir polis ağır yaralı Darbedilen kadının, Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat'tan şikayetçi olmadığı ortaya çıktı HDP'li Buldan'ın teröristlere destek verdiği sözlerine Bakan Soylu'dan tepki: Susarsam annem ve babam hakkını helal etmesin Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti 16 yaşındaki genci, 5 saat boyunca dinlene dinlene döven şüpheliler yakalandı Türkiye, Altay tankının motoru için Güney Koreli 2 şirketle anlaştı 15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk Eşiyle yasak aşk yaşayan şahsı öldürüp gömen astsubayın ifadesi ortaya çıktı: Bu ilişki artık rüyalarıma giriyordu
Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund ile Sevilla 2-2 berabere kaldı ve Alman ekibi çeyrek finale çıktı Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund ile Sevilla 2-2 berabere kaldı ve Alman ekibi çeyrek finale çıktı         
01:02
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi         
00:48
Acun Ilıcalı'nın Survivor'dan ayrılmasını istediği Çağrı Atakan, gözyaşları içinde 1 hafta süre istedi Acun Ilıcalı'nın Survivor'dan ayrılmasını istediği Çağrı Atakan, gözyaşları içinde 1 hafta süre istedi         
00:25
Lastiği patlayan otomobilden inen genç, canından oldu Lastiği patlayan otomobilden inen genç, canından oldu         
23:07
Makyajı abartan Aleyna Tilki, eleştiri oklarının hedefi oldu: Boya reklamı mı bu? Makyajı abartan Aleyna Tilki, eleştiri oklarının hedefi oldu: Boya reklamı mı bu?         
20:01
Kazaya karışan sürücü, yol kenarında pompalı tüfekle kafasına sıkarak intihar etti Kazaya karışan sürücü, yol kenarında pompalı tüfekle kafasına sıkarak intihar etti         
17:37
Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı         
13:41
Barcelona maçı öncesi, PSG taraftarının Shakira'ya genelev göndermesi yapması tepki çekti Barcelona maçı öncesi, PSG taraftarının Shakira'ya genelev göndermesi yapması tepki çekti         
11:40
Kurt sürüsü, gözlerine kestirdikleri Alman kurdunu parçalayıp götürdü Kurt sürüsü, gözlerine kestirdikleri Alman kurdunu parçalayıp götürdü         
11:24
Eski sevgiliden iğrenç tuzak! Uygunsuz videolarını çekip şantajla istismar etti, internette yayınladı Eski sevgiliden iğrenç tuzak! Uygunsuz videolarını çekip şantajla istismar etti, internette yayınladı         
10:57
Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları         
10:35
Kongo'da dağdan altın fışkırdı! Toplamak için toprağı tırnaklarıyla kazdılar Kongo'da dağdan altın fışkırdı! Toplamak için toprağı tırnaklarıyla kazdılar         
10:04
Demirtaş'ın annesi için çirkin sözler söyleyen şahıs sosyal medyayı ayağa kaldırdı Demirtaş'ın annesi için çirkin sözler söyleyen şahıs sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
10:00
Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı         
09:45
Kar yağışı Türkiye'yi terk etmiyor! Meteoroloji duyurdu: Perşembe günü tüm yurdu etkisi altına alacak Kar yağışı Türkiye'yi terk etmiyor! Meteoroloji duyurdu: Perşembe günü tüm yurdu etkisi altına alacak         
09:31
Evliliklerinin 8'inci ayında kocası tarafından elleri kesilen Ayşe nine, 72 yıldır yaşam mücadelesi veriyor Evliliklerinin 8'inci ayında kocası tarafından elleri kesilen Ayşe nine, 72 yıldır yaşam mücadelesi veriyor         
09:15
Rasim Öztekin'in ölümü Seksenler dizisinin oyuncularını yasa boğdu Rasim Öztekin'in ölümü Seksenler dizisinin oyuncularını yasa boğdu         
08:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2021 07:34:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sezonu bitirmeye hazırlanan balıkçılardan uyarı: "Varken yiyelim" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei