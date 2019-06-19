Son Dakika Haberleri: Sezonu erken açtılar 68 kişiyi boğulmaktan kurtardılar
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Sezonu erken açtılar 68 kişiyi boğulmaktan kurtardılar

26 dakika önce

Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaran ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla erken açılan sezonda yaklaşık 2 haftalık süreçte boğulma tehlikesi geçiren 68 kişiyi kurtardı.

Sezonu erken açtılar 68 kişiyi boğulmaktan kurtardılar, System.String[]
Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaran ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla erken açılan sezonda yaklaşık 2 haftalık süreçte boğulma tehlikesi geçiren 68 kişiyi kurtardı.
Yaz sezonunun başlamasıyla Kocaeli'nin Karadeniz ve Marmara sahillerindeki plajlarda yoğunluk yaşanıyor.
Herhangi bir ücret ödemeden girilebilen, uygun fiyatlarla şezlong ve şemsiye hizmeti sunulan, duş imkanı bulunan, girişinde ambulans bekleyen mavi bayraklı plajlara başta İstanbul olmak üzere Sakarya, Bursa, Eskişehir gibi illerden gelen vatandaşlar da ilgi gösteriyor.
Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri vatandaşın can güvenliğini sağlamak için 10 halk plajında özveriyle görev yapıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, KOSKEM ekiplerinin vatandaşın Ramazan Bayramı'nda mağdur olmaması için sezonu 11 gün erken açtığı belirtildi.
KOSKEM ekiplerinin olası su kazalarını önlemek amacıyla bayramın ilk gününden beri tüm araç ve ekipmanlarıyla plajlardaki yerini aldığı aktarılan açıklamada, "KOSKEM cankurtaranları, bayramın ilk gününden bu yana 68 vatandaşı boğulma tehlikesinden kurtardı." ifadeleri kullanıldı.
KOSKEM ekipleri, Karadeniz kıyısında bulunan Cebeci, Kumcağız, Miço, Kerpe, Sarısu, Seyrek ve Bağırganlı plajları ile İzmit Körfezi'nde yer alan Altınkemer ve Bayramoğlu plajlarında, haftanın 7 günü 10.00-18.00 saatlerinde görev yapıyor.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:42 Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, Kocaeli, Güncel
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