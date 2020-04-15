Sezonu erken kapatan Akçakocalı balıkçılar teknelerini bakıma aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sezonu erken kapatan Akçakocalı balıkçılar teknelerini bakıma aldı - Son Dakika

Sezonu erken kapatan Akçakocalı balıkçılar teknelerini bakıma aldı

6 saat önce

Batı Karadeniz'ın en önemli limanlarından Akçakoca'da, yaklaşık 15 gün önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da etkisiyle erken "paydos" diyen balıkçılar, teknelerinin bakımına başladı.

Sezonu erken kapatan Akçakocalı balıkçılar teknelerini bakıma aldı, System.String[]

Batı Karadeniz'ın en önemli limanlarından Akçakoca'da, yaklaşık 15 gün önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da etkisiyle erken "paydos" diyen balıkçılar, teknelerinin bakımına başladı.

"Vira bismillah" diyerek eylül ayında ağlarını denize bırakan balıkçılar, yeterli avlanmanın olmaması ve koronavirüs salgınının da etkisiyle, bugün başlayan av yasağından önce ay başında sezonu kapattı.

Balıkçılar, limana demirledikleri teknelerini bakıma aldı.

Akçakocalı balıkçıların bu yıl denizden umduğunu bulamamasına rağmen birçok türde balığın avlandığı sezonun hayal kırıklığı palamut, yüz güldüreni ise hamsi oldu.

"Eylül ayında yeni sezon inşallah bereketli olur"

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir sezonun daha sonuna gelindiğini söyledi.

Bugünden itibaren denizlerde av sezonunun kapandığını belirten Karakaş, "Sezon kapandı. Bu yıl ne çok iyi ne de çok kötü bir sezon yaşadık. Fiyatlar da bu yıl normaldi." dedi.

Av yasağından sonra tezgahlarda çok çeşit balık olmayacağına işaret eden Karakaş, "Sezon bitimiyle tezgahlarda kültür balıklarını göreceğiz. Onların fiyatları düşük olacak. 50 liralık balık, 30-35 lira arasında satılacak. Eylül ayında yeni sezon inşallah bereketli olur." diye konuştu.

Karakaş, balıkçıların tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının da etkisiyle erken "paydos" ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Av yasağıyla artık tekne bakımlarını yapacağız. Şükürler olsun kazasız belasız sezonu kapattık. Her sezonun kendine has bir yapısı var. Bazı sezonlar palamut, bazı sezonlar ise hamsi, levrek, mezgit ve barbun fazla olur. Önemli olan kazasız belasız bir sezon geçirmektir." .

Batı Karadeniz, Akçakoca, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 11:58 Kaynak: AA

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