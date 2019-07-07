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Sezonu Türkiye Kupası'yla kapatan sporculara para ödülü

39 dakika önce

Muratpaşa Belediye Meclisi, sezonu Türkiye Kupası'yla kapatan Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol ve katıldıkları ulusal ve uluslararası turnuvada derece elde eden ritmik cimnastik takımlarına 75 bin lira para ödülü verilmesine karar verdi.

Sezonu Türkiye Kupası'yla kapatan sporculara para ödülü, System.String[]
Muratpaşa Belediye Meclisi, sezonu Türkiye Kupası'yla kapatan Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol ve katıldıkları ulusal ve uluslararası turnuvada derece elde eden ritmik cimnastik takımlarına 75 bin lira para ödülü verilmesine karar verdi.

Muratpaşa Belediye Meclisi, Temmuz ayı olağan meclis toplantısında Muratpaşa Belediyespor'un başarılı sporcularını para ödülüyle ödüllendirilmesine karar verdi. Karar mecliste oy birliğiyle alındı. Buna göre, sezonu Türkiye Kupası'yla tamamlayan ve Kadınlar Hentbol Süper Ligi'ni 2'nci sırada bitiren Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımına, antrenörleriyle birlikte 64 bin 500 lira para ödülü verilmesi uygun görüldü. Ayrıca katıldıkları ulusal ve uluslararası yarışmalarda madalyaları toplayan ritmik cimnastik sporcularına ise antrenörleriyle birlikte 10 bin 500 lira para ödülü verilmesine karar verildi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:09 Kaynak: İHA
Türkiye Kupası, Muratpaşa, Güncel
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