SEZONUN 4'ÜNCÜ KRUVAZİYERİ BODRUM'A GELDİ - Son Dakika
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SEZONUN 4'ÜNCÜ KRUVAZİYERİ BODRUM'A GELDİ

03.05.2022 14:57

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine, Bahama bayraklı 'Star Legend' isimli sezonun 4'üncü kruvaziyer gemisi geldi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine, Bahama bayraklı 'Star Legend' isimli sezonun 4'üncü kruvaziyer gemisi geldi. Bayramın ikinci gününde kente gelen yolcu gemisi esnafın yüzünü güldürdü.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da bayram hareketliliği devam ediyor. Bu kapsamda, Bahama bayraklı sezonun 4'üncü kruvaziyeri Kumbahçe Gemi Yanaşma iskelesine sabah saatlerinde demir attı. Santorini Limanı'ndan gelen 143 metre uzunluğundaki 'Star Legend' isimli gemide çoğunluğu ABD'li 75 turist bulunurken, 193 personel görev yapıyor. Kente gelen turistler, çarşı ve turistik yerleri gezerken bol bol alışveriş yaptı. Öte yandan, geminin saat 22.00'da Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hareket edeceği belirtildi.

SEZONUN 4'ÜNCÜ KRUVAZİYERİ BODRUM'A GELDİ
SEZONUN 4'ÜNCÜ KRUVAZİYERİ BODRUM'A GELDİ
SEZONUN 4'ÜNCÜ KRUVAZİYERİ BODRUM'A GELDİ
SEZONUN 4'ÜNCÜ KRUVAZİYERİ BODRUM'A GELDİ

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Bodrum, Bayram, Bahama, Star, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SEZONUN 4'ÜNCÜ KRUVAZİYERİ BODRUM'A GELDİ - Son Dakika


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