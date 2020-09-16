Iğdır'da balıklar tezgahtaki yerini aldı - Son Dakika

Balıktaki av yasağının 1 Eylül'de kalkması ile birlikte Iğdır'da balıklar tezgahtaki yerini aldı.

Av yasağı dönemini durgun geçiren balıkçılar, sezonun açılması ile birlikte ilk ağlarını 1 Eylül'de attılar. Balığın ana merkezi olan Karadeniz'den Türkiye'nin tüm illerine de balık sevkiyatı başladı. "Doğu'nun Çukurovası" olarak bilinen Iğdır'da da tezgahlarda balıklar yerini aldı. Havaların sıcak olmasına rağmen vatandaşların balığa ilgisi yoğun oldu. Hamsi 25 TL, istavrit 20 TL, çupra 50 TL, levrek 30 TL, alabalık 30 TL'den satılıyor.

Balık işletmecisi Serhat Savaş, Iğdır halkının balığa yeni alıştığını ve yoğun ilgi gösterdiği için zam yapmadıklarını dile getirerek, "Balık sezonunun açılması ile birlikte tezgahlarımızda balıklar yerini aldı. Hamsi, istavrit, palamut ve daha birçok balık çeşidimiz var. Ayrıca ekmek arası balıkta pişiriyoruz. Yeni olduğu için yarım ekmeği 5 TL'ye veriyoruz. Balığa bayağı ilgi var" dedi. - IĞDIR