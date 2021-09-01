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Sezonun açılmasıyla Gürpınar Balık Hali'nde ilk mezatlar gerçekleşti - Son Dakika

Sezonun açılmasıyla Gürpınar Balık Hali'nde ilk mezatlar gerçekleşti

01.09.2021 07:06

DENİZLERDE 15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül itibarıyla sona erdi.

DENİZLERDE 15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Balıkçılar gece yarısı 'Vira Bismillah' diyerek ilk ağlarını suya attı. Saatler sonra avdan dönen balıkçılar Gürpınar Balık Hali'ne geldi. Teknelerin dönüşüyle birlikte Gürpınar Balık Hali'nde de hareketlilik yaşandı. Kasalarla hale alınan balıklar mezat usulü satışa çıkarıldı.

15 Nisan 2021 yılında gırgır ve trol yöntemi ile avcılığa ara verilmişti. Bugün saatler 00.00'ı gösterdiğinde yasak kalktı. Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi'nde 1 Eylül itibarıyla açıldı. Balıkçılar her yıl olduğu gibi bu yıl da 'Vira Bismillah' diyerek yola çıktı. Gürpınar Balık Hali'nde ise, yeni sezon hareketliliği yaşandı. İlerleyen saatlerde avlarını tamamlayan balıkçılar hale geldi. Tezgahta balıkları satacak olanlarsa halin yolunu tuttu. Gözlerine kestirdikleri balıklar için pazarlık yapan balıkçılar zaman zaman mezatlardan balıklarını alarak arabalarına kasaları taşıdılar. Balıkçılar ilk ağlarda istavrit ve tekirin yakalandığını dile getirdi. Yeni sezonun açılışına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Haldeki balıkçılara iyi bir sezon dileğini aktaran İmamoğlu, haldeki bir balıkçıdan da pazarlık yaparak bir kasa balık aldı. Gürpınar Balık Hali'ne gelen İBB Başkanı İmamoğlu, "Güzel denizimizin, denizlerimizin temizliği önemli.. Marmara'da yaşadığımız süreçte denizleri koruma noktasında her kesimin sorumluluğu var. İnşallah bu sene yoğun bir biçimde yaşadığımız müsilaj tedirginliğiyle beraber tedbirleri alma noktasında topyekun bir seferberliği hep birlikte Marmara için ortaya koyarız. Müsilaj için toplanan bilim kurulu dönem dönem vatandaşlarımızı bilgilendiriyor. Müsilajın şu anda olmaması olmayacak anlamına gelmiyor. Dün müsilaj geldiği gibi, yıllar önce. gözüktüğü gibi yine gözükebilir. Müsilaj döneminde balıklarda herhangi bir sağlıkla alakalı "sorunun tespit edilmediği noktasında Bilim Kurulu açıklamasını yaptı" dedi.

"İLERLEYEN GÜNLERDE FİYATLAR DÜŞECEKTİR"

Gürpınar Balık Hali'nde komisyonculuk yapan Volkan Çimen "Tabii ilk ağlar sayılır, istavritin kilosu 15,20,25 lirayı bulabilir. İlerleyen günlerde fiyatlar kesinlikle düşecektir. bu ilk gün yani bununla bütün sezonu kıyaslamak yanlış olacak. İki günlük veya bir haftalık süre bazında daha net ortaya çıkacaktır yani. Tekir için fiyatlar değişken oluyor. Geçen sene yani 40 lirayla 60,70,80  liraya kadar çıkmıştı. Bazı günler 30 liraya kadar düşebiliyordu" diye konuştu.

"İSTAVRİT TEZGAHTA 50-60 LİRAYI BULABİLİR"

Balıkçı Hakan Görmüş "Bu sezon ilk çekilen ağlarda istavrit var, mezgit çok az tekir balığı var. Şu anda başlangıç olarak çoğunlukla istavrit tutuldu. Tekir balığı geldi, çinekop yok. Lüfer şu an gözükmüyor ama bu 10 günlük süreçte netleştirebiliriz bunu. İstavrit 20,25 lira civarında burada satışı var şu anda. Balıkçıların ve reislerin söylediğine göre bir öngörü olarak bu sene palamut zayıf olacak. Hamsi, istavrit, barbun, tekir bu ürünler mevcut. İstavritin bugünkü fiyatı burada 25-30 lira civarında Balık Hali'nden çıkışı var. Tezgahlarda bu 50-60 liraya kadar çıkabilir. Çünkü üzerlerine maliyetleri biniyor, işçilikler biniyor. Tekir şu anda burada 50 lira 60 lira. Tezgahlarda 80-90 liraya kadar çıkabilir" dedi.

- İstanbul
Sezonun açılmasıyla Gürpınar Balık Hali'nde ilk mezatlar gerçekleşti
Sezonun açılmasıyla Gürpınar Balık Hali'nde ilk mezatlar gerçekleşti
Sezonun açılmasıyla Gürpınar Balık Hali'nde ilk mezatlar gerçekleşti
Sezonun açılmasıyla Gürpınar Balık Hali'nde ilk mezatlar gerçekleşti
Sezonun açılmasıyla Gürpınar Balık Hali'nde ilk mezatlar gerçekleşti
Sezonun açılmasıyla Gürpınar Balık Hali'nde ilk mezatlar gerçekleşti
Sezonun açılmasıyla Gürpınar Balık Hali'nde ilk mezatlar gerçekleşti
Sezonun açılmasıyla Gürpınar Balık Hali'nde ilk mezatlar gerçekleşti
Sezonun açılmasıyla Gürpınar Balık Hali'nde ilk mezatlar gerçekleşti

Av Yasağı, Marmara, Eylül, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sezonun açılmasıyla Gürpınar Balık Hali'nde ilk mezatlar gerçekleşti - Son Dakika


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