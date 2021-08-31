Üye Girişi
Sezonun bitimine sayılı günler kala plajlar doldu taştı - Son Dakika

Sezonun bitimine sayılı günler kala plajlar doldu taştı

31.08.2021 10:49

Sezonun bitimine sayılı günler kala plajlar doldu taştı Vatandaşlar okul öncesi günleri plajlara giderek değerlendiriyor Kocaeil'de okulların açılmasına sayılı günler kala çocukları ile birlikte tatil yapmak isteyen vatandaşlar, plajlara akın etti.

Sezonun bitimine sayılı günler kala plajlar doldu taştı

Vatandaşlar okul öncesi günleri plajlara giderek değerlendiriyor

KOCAELİ - Kocaeil'de okulların açılmasına sayılı günler kala çocukları ile birlikte tatil yapmak isteyen vatandaşlar, plajlara akın etti.

Kocaeli'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kandıra Kerpe plajı tatilcilerle dolup taştı. Okulların açılmasına az bir süre kala vatandaşlar sıcak havayı fırsat bilerek aileleri ile birlikte denize giderek serinlemenin keyfini çıkardı. Plajlara gelen vatandaşlar ise okulların açılmasına az bir süre kalması ve deniz sezonunun yavaş yavaş sona gelmesinin plajlarda yoğunluk oluşturduğunu ifade etti.

"Son günleri değerlendirelim dedik"

Plajın tahmin ettiğinden daha kalabalık olduğunu ifade eden Cemal Fırtına isimli vatandaş, "Bugün bir niyetlendik sabah hava durumuna baktık iyi gözüküyordu geldik. Umduğumuzdan kalabalık. Artık okulların açılmasına da 1 hafta var. Son günleri değerlendirelim dedik. Beklediğimden daha kalabalık ama tabii pandemi sonrası son günler önümüzdeki günlerde de ne olacağı daha net değil o yüzden okullar da açılmadan son son tatil imkanı buldular" dedi.

"Okul öncesi son günleri böyle değerlendirmiş olduk"

Okullar açılmadan önce son günleri ailesi ile plajda değerlendirdiğini belirten Numan Yılmaz isimli vatandaş, "Okullar açılacak, yüz yüze eğitim var İstanbul'dan geldik buraya. Malum İstanbul'da fazla yüzülecek yer yok ailecek. Şile dalgalı burayı tavsiye ettiler arkadaşlar şu an buradayız. Kalabalık ama güzel bir ortam var, temiz bir sahil. Mavi bayraklı olduğunu gördük o da güzel. Cankurtaranlar var, şezlong şemsiye gibi her şey sağlanıyor yetkililere teşekkürlerimizi iletiyoruz böyle bir ortam sağladıkları için. Ailemle buradayım, çocuklarım da gayet eğlendiler. Okul öncesi son günleri böyle değerlendirmiş olduk. Bir dahaki deniz sezonu açılana kadar biz de sezonu kapatıyoruz sanırım çünkü okullar açılacak, bir dahaki hafta sonundan sonra da havalar soğur. Deniz sezonu da bitmeye yakın zaten. Okuldan önceki son deniz maceramızı da yaşamış olduk" diye konuştu.

Sezonun bitimine sayılı günler kala plajlar doldu taştı
Sezonun bitimine sayılı günler kala plajlar doldu taştı
Sezonun bitimine sayılı günler kala plajlar doldu taştı
Sezonun bitimine sayılı günler kala plajlar doldu taştı
Sezonun bitimine sayılı günler kala plajlar doldu taştı
Sezonun bitimine sayılı günler kala plajlar doldu taştı
Sezonun bitimine sayılı günler kala plajlar doldu taştı
Sezonun bitimine sayılı günler kala plajlar doldu taştı

Kocaeli, okullar, Kandıra, Turizm, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sezonun bitimine sayılı günler kala plajlar doldu taştı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ferhan Şensoy'un yakın arkadaşı Rasim Öztekin'e yazdığı mektup ortaya çıktı 12:29 Ferhan Şensoy'un yakın arkadaşı Rasim Öztekin'e yazdığı mektup ortaya çıktı Diego Rossi için Fenerbahçe'nin kasasından 10 milyon dolar çıkacak 12:22 Diego Rossi için Fenerbahçe'nin kasasından 10 milyon dolar çıkacak 6 çocuk annesi kadın, banyoda kanlar içinde bulundu 12:17 6 çocuk annesi kadın, banyoda kanlar içinde bulundu
Aşı olmayı reddeden müzisyen Marcus Birks, koronavirüsten yaşamını yitirdi 12:07 Aşı olmayı reddeden müzisyen Marcus Birks, koronavirüsten yaşamını yitirdi Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı 12:03 Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı Fenerbahçe'nin yeni transferi 23 yaşındaki Diego Rossi, saat 13.00'te İstanbul'da 11:39 Fenerbahçe'nin yeni transferi 23 yaşındaki Diego Rossi, saat 13.00'te İstanbul'da
Afgan kadınlar üniversitede erkekler ile aynı sınıfta ders göremeyecek 11:24 Afgan kadınlar üniversitede erkekler ile aynı sınıfta ders göremeyecek Meral Akşener'in İmamoğlu hakkında '1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi' demesi tepki çekti 11:12 Meral Akşener'in İmamoğlu hakkında '1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi' demesi tepki çekti

Son Dakika Haberleri
12:28 Ferhan Şensoy'un yakın arkadaşı Rasim Öztekin'e yazdığı mektup ortaya çıktı
12:26 Adalet Sarayı önünde intihar girişimini Cumhuriyet Başsavcısı önledi
12:21 Diego Rossi için Fenerbahçe'nin kasasından 10 milyon dolar çıkacak
12:17 6 çocuk annesi kadın, banyoda kanlar içinde bulundu
12:10 Fenerbahçe tarafları, Galatasaray Tesisleri'ne girip sloganlar attı
12:07 Aşı olmayı reddeden müzisyen Marcus Birks, koronavirüsten yaşamını yitirdi
12:04 24 yaşındaki genç, koruyucu kıyafeti olmadan arı kovanlarının arasına daldı
11:52 Taliban'dan mektup: Haçlılar için çalışanlar, ya teslim olun ya ölün
11:38 Fenerbahçe'nin yeni transferi 23 yaşındaki Diego Rossi, saat 13.00'te İstanbul'da
11:23 Afgan kadınlar üniversitede erkekler ile aynı sınıfta ders göremeyecek
Türkiye'de tasarlanan 'Vosvos Akvaryum', dünyanın en büyük akvaryumlarından birinde sergilenecek Türkiye'de tasarlanan 'Vosvos Akvaryum', dünyanın en büyük akvaryumlarından birinde sergilenecek         
12:41
Adalet Sarayı önünde intihar girişimini Cumhuriyet Başsavcısı önledi Adalet Sarayı önünde intihar girişimini Cumhuriyet Başsavcısı önledi         
12:27
Hareket eden gemi üzerinde 5 durak gitti Hareket eden gemi üzerinde 5 durak gitti         
12:19
Fenerbahçe tarafları, Galatasaray Tesisleri'ne girip sloganlar attı Fenerbahçe tarafları, Galatasaray Tesisleri'ne girip sloganlar attı         
12:10
24 yaşındaki genç, koruyucu kıyafeti olmadan arı kovanlarının arasına daldı 24 yaşındaki genç, koruyucu kıyafeti olmadan arı kovanlarının arasına daldı         
12:04
Taliban'dan mektup: Haçlılar için çalışanlar, ya teslim olun ya ölün Taliban'dan mektup: Haçlılar için çalışanlar, ya teslim olun ya ölün         
11:52
Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti         
11:28
Yaralı eşini ambulansta gördü, öldü sanıp aracın peşinden koştu Yaralı eşini ambulansta gördü, öldü sanıp aracın peşinden koştu         
11:21
İnşaat işçisinin tüm birikimi 45 dakikada hiç oldu! Dolandırıcılar kredi verme vaadiyle kandırmış İnşaat işçisinin tüm birikimi 45 dakikada hiç oldu! Dolandırıcılar kredi verme vaadiyle kandırmış         
11:01
Bu ay itibari ile paket makarnanın fiyatı 4.5 liraya ulaştı Bu ay itibari ile paket makarnanın fiyatı 4.5 liraya ulaştı         
10:44
VW, Passat ve Tiguan modellerinde sadece otomatik vites üretilecek VW, Passat ve Tiguan modellerinde sadece otomatik vites üretilecek         
10:07
Son dakika: Müberra Öztürk, Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi ve ilk subayı oldu Son dakika: Müberra Öztürk, Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi ve ilk subayı oldu         
09:50
Son Dakika! Tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy yaşamını yitirdi Son Dakika! Tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy yaşamını yitirdi         
09:03
Eline aldığı çatal bıçakla eşinin kalçasını yemeye çalıştı! Priyanka Chopra'nın esprili paylaşımı takipçilerini güldürdü Eline aldığı çatal bıçakla eşinin kalçasını yemeye çalıştı! Priyanka Chopra'nın esprili paylaşımı takipçilerini güldürdü         
08:57
Aşiret düğünü ağızları açık bıraktı! Geline kilolarca altın, damada tomar tomar para takıldı Aşiret düğünü ağızları açık bıraktı! Geline kilolarca altın, damada tomar tomar para takıldı         
17:55
Rize Valisi kendisine gelen mesajı paylaştı: Söylerken bile yüzüm kızarıyor, biz annemin aşısını ihmal ettik işte neticesi de bu Rize Valisi kendisine gelen mesajı paylaştı: Söylerken bile yüzüm kızarıyor, biz annemin aşısını ihmal ettik işte neticesi de bu         
15:38
İrem Sak bikinili pozunu paylaştı, Cemal Can Canseven ve Reynmen'den jet hızında yorum geldi İrem Sak bikinili pozunu paylaştı, Cemal Can Canseven ve Reynmen'den jet hızında yorum geldi         
15:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2021 12:49:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sezonun bitimine sayılı günler kala plajlar doldu taştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement