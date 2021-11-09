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Sezonun bittiği Antalya'da sahiller Yunuslara kaldı - Son Dakika

Sezonun bittiği Antalya'da sahiller Yunuslara kaldı

09.11.2021 17:02

Sezonun bittiği Antalya'da sahiller Yunuslara kaldı Kıyıya avlanmak için gelen Yunus balıklarının görsel şöleni, drone ile görüntülendi Antalya'nın Serik İlçesinde, boşalan sahiller Yunus Balıkları ile canlandı.

Sezonun bittiği Antalya'da sahiller Yunuslara kaldı

Kıyıya avlanmak için gelen Yunus balıklarının görsel şöleni, drone ile görüntülendi

ANTALYA - Antalya'nın Serik İlçesinde, boşalan sahiller Yunus Balıkları ile canlandı. Kıyıya avlanmaya gelen Yunus Balıkları, drone ile görüntülendi.

Serik ilçesine bağlı Belek Sahilinde kıyıya avlanmak için gelen Yunus Balıkları, görenleri şaşkına çevirdi. Vatandaşlar, şaşkınlıkla izledikleri balıkları drone ile havadan görüntüledi .Görüntülerde ise Yunusların mavi sularda avlanmaları ve yaptıkları hareketler yer aldı. İlgi odağı olan yunuslar, yaklaşık 15 dakika avlandıktan sonra gözden kayboldular.

"Kendimi şanslı hissediyorum"

Yunus Balıklarını havadan görüntüleyen vatandaş Kaan Atıkır, "Arkadaşlarımla beraber sahilde otururken Yunusların kıyı şeridine geldiğini fark ettik. Ben de drone kaldırarak onların görüntüsünü almaya başladım. O sırada avlanıyorlarmış. Böyle bir olaya tanıklık ettiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum" dedi.

Sezonun bittiği Antalya'da sahiller Yunuslara kaldı
Sezonun bittiği Antalya'da sahiller Yunuslara kaldı
Sezonun bittiği Antalya'da sahiller Yunuslara kaldı
Sezonun bittiği Antalya'da sahiller Yunuslara kaldı

Antalya, Drone, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sezonun bittiği Antalya'da sahiller Yunuslara kaldı - Son Dakika


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