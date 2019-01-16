Sezonun En Çok Konuşulan Filmleri Bomontiada Alt'da!

Henüz vizyona girmeyen "Beautiful Boy"u, 19 Ocak Cumartesi günü saat 17:00'de bomontiadaALT'da izleyebilirsiniz.

bomontiadaALT, 19 Ocak-10 Şubat arasında Başka Sinema işbirliğiyle sezonun en çok konuşulan 14 filmini ağırlıyor. Salı ve Perşembe akşamları saat 20:30, Cumartesi ve Pazar günleri ise saat 17:00'de gerçekleşecek gösterimlere biletler Mobilet'den temin edilebilir.

Beautiful Boy vizyona girmeden önce bomontiadaALT'da

David ve NicSheff isimli baba oğulun gerçek hayat öyküsünden uyarlanan Güzel Oğlum (Beautiful Boy), oğullarının uyuşturucu bağımlılığıyla yıllarca mücadele eden bir ailenin yürek burkan, ama yine de umut dolu hikâyesini anlatıyor. Filmde baş rolleri ünlü oyuncular Steve Carell ve Call Me ByYour Name ile yıldızı parlayan Timothée Chalamet paylaşıyor.