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Sezonun golü Messi'den

1 saat önce

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'da forma giyen yıldız Lionel Messi, UEFA tarafından 2018-19 sezonunun en iyi golünü atan futbolcu seçildi.

Sezonun golü Messi'den, System.String[]
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'da forma giyen yıldız Lionel Messi, UEFA tarafından 2018-19 sezonunun en iyi golünü atan futbolcu seçildi.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, aralarında eski teknik direktör ve oyuncuların bulunduğu organizasyonun teknik gözlemcileri tarafından yapılan değerlendirmeyle belirlenen geçen sezonun en iyi 10 golü adayı arasından en fazla oyu, Messi'nin Şampiyonlar Ligi yarı finali ilk ayağında Liverpool'a attığı frikik golü aldı.
Diğer adaylar Cristiano Ronaldo, Danilo, David Faupala, Enzo Millot, Nani, Pedro Rodriguez, Ivan Rakitic, Ismaila Sarr ve Katerina Svitkova'yı geride bırakan 32 yaşındaki Messi, 2018-19 sezonun en iyi golüne imza atan oyuncu oldu.
Barcelona, Messi'nin iki gol attığı yarı final mücadelesinde konuk ettiği Liverpool'u 3-0 mağlup etmesine rağmen deplasmanda rakibine 4-0 yenilerek turnuvadan elenmişti.
Lionel Messi, Barcelona, İspanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:36 Kaynak: AA
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