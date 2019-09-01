Son Dakika Haberleri: Sezonun ilk avından dönen balıkçıları, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya karşıladı
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Sezonun ilk avından dönen balıkçıları, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya karşıladı

9 saat önce

1 Eylül'den itibaren denizlerde avlanma sezonunun sona ermesiyle birlikte Marmara Denizine açılarak "Vira Bismillah" diyen balıkçılar ilk avlarını gerçekleştirerek Beylikdüzü Gürpınar Sahili Su Haline döndüler.

Sezonun ilk avından dönen balıkçıları, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya karşıladı, System.String[]

1 Eylül'den itibaren denizlerde avlanma sezonunun sona ermesiyle birlikte Marmara Denizine açılarak "Vira Bismillah" diyen balıkçılar ilk avlarını gerçekleştirerek Beylikdüzü Gürpınar Sahili Su Haline döndüler. Sabah 04.00 saatlerinde dönen balıkçıları İstanbul Valisi Ali Yerlikaya karşıladı. Vali Ali Yerlikaya, balık pazarını 300 liradan açtı.


Yaklaşık üç buçuk ay boyunca devam eden denizlerde avlanma yasağı, 2019 - 2020 sezonunun 1 Eylül Gecesi ile birlikte sona erdi. Gece 12'de avlanmak için denize açılan balıkçılar "Vira Bismilah" diyerek sezonun ilk avını gerçekleştirdiler. Bu kapsamda sezonun ilk avından dönen balıkçıları Vali Ali Yerlikaya ve beraberindeki heyet karşıladı.


Su halinde balıkçılar ile bir araya gelen Vali Ali Yerlikaya, sezonun ilk avına çıkarak evine ekmek götüren balıkçıları tebrik ederek bol ürünlü bir sezonun yaşanmasını temenni etti. Düzenlenen programda konuşan Vali Yerlikaya, " Dün Sayın Cumhurbaşkanımız, vira bismillah dedi. ya rezzah dedi. Sezonumuzu açtı. Av sezonumuzu açtı bütün balıkçı kardeşlerimizi dualarla temennilerle uğurladı. Bizde şafak vakti buraya geldik. İlk mezatı açıyoruz. Marmara'nın kurusu sizi çok özlemiş. Bütün İstanbul'a ilk tekneden geldi. Mezatı açıyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bütün kardeşlerimizle istişare ettik. Bana bahane bulmayın. 300 liradan kasasını açıyorum. Buyurun hayırlı olsun alana, satana. " ifadelerini kullandı.


Program daha sonra dua edilmesi ve ikramların yapılması ile sona erdi. - İSTANBUL

İstanbul Valisi, İstanbul, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 05:49 Kaynak: İHA
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