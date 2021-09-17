Sezonun ilk balık mezatı yapıldı, bir kasa barbun bin TL'ye satıldı - Son Dakika

Sezonun ilk balık mezatı yapıldı, bir kasa barbun bin TL'ye satıldı

ANTALYA - Antalya Balıkçı Barınağı'nda sezonun ilk balık mezatı kurban kesimi ve dualarla yapıldı. Sezonun ilk mezatı 500 TL'den açılırken barbun balığı dolu kasa bin liraya satıldı. Yapılan balık ihalesine sabahın erken saatlerinde Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'da katıldı. Başkan Uysal, sezonun ilk balık mezatında "Alan satan hayrını görsün" diyerek sezonun ilk ihaleyi yaptı.

"İnşallah sezonumuz bereketli geçer"

Balıkçılıkla geçinen insanların emekçi insanlar olduğunu ve çok zor şartlarda çalıştıklarını aktaran Başkan Ümit Uysal, "Hem denizlerimizi iyi korumamız lazım. Denize kötülük etmemek lazım. Hem de balıkçıyı iyi korumak lazım. Balıkçıyı gözetmek lazım. Balıkçılık dünyanın birçok ülkesinde korunur, titizlikle. Balıkçılığı geliştirmek lazım. İnşallah sezonumuz bereketli geçer. Hayırlı olsun" diye konuştu.