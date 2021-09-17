SEZONUN İLK BALIK MEZATINA KATILDI - Son Dakika

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, başlayan balık sezonunda, Antalya Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen ilk balık mezatına katıldı. Başkan Uysal, sezonun ilk mezatını 500 liradan açarken barbun balığı dolu kasa bin liraya satıldı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Başkan Uysal, denizlerde av yasağının sona ermesinin ardından "Vira bismillah" diyerek yeniden Akdeniz'e açılan balıkçılarla bir araya geldi. Başkan Uysal, Antalya Balıkçı Barınağı'nda sezonunun ilk balık mezatına katıldı. Henüz güneş doğmadan gerçekleşen mezat dualarla açılırken Başkan Uysal, yeni sezonunun hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Balıkçılıkla geçinen insanların emekçi insanlar olduğunu ve çok zor şartlarda çalıştıklarını aktaran Başkan Uysal, "Hem denizlerimizi iyi korumamız lazım. Denize kötülük etmemek lazım. Hem de balıkçıyı iyi korumak lazım. Balıkçıyı gözetmek lazım. Balıkçılık dünyanın birçok ülkesinde korunur, titizlikle. Balıkçılığı geliştirmek lazım. İnşallah sezonumuz bereketli geçer. Hayırlı olsun" diye konuştu.

Başkan Uysal, sezonun ilk balık mezatında "Alan satan hayrını görsün" diyerek sezonun ilk ihaleyi yaptı. Başkan Uysal, barbun balığı dolu kasa için mezatı 500 liradan açtı. Kıran kırana geçen ihalede rakamlar ardı ardına yükselirken kasa bin liraya satıldı.

Muratpaşa Belediyesi, sezonun ilk balık mezatında 'hayır lokması' da dağıtırken Başkan Uysal, balıkçıların yanından ayrılarak Antalya Toptancı Hali'ne geçti. Başkan Uysal, burada işletmeleri ziyaret etti.