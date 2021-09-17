Üye Girişi
SEZONUN İLK BALIK MEZATINA KATILDI - Son Dakika

SEZONUN İLK BALIK MEZATINA KATILDI

17.09.2021 11:50

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, başlayan balık sezonunda, Antalya Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen ilk balık mezatına katıldı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, başlayan balık sezonunda, Antalya Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen ilk balık mezatına katıldı. Başkan Uysal, sezonun ilk mezatını 500 liradan açarken barbun balığı dolu kasa bin liraya satıldı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Başkan Uysal, denizlerde av yasağının sona ermesinin ardından "Vira bismillah" diyerek yeniden Akdeniz'e açılan balıkçılarla bir araya geldi. Başkan Uysal, Antalya Balıkçı Barınağı'nda sezonunun ilk balık mezatına katıldı. Henüz güneş doğmadan gerçekleşen mezat dualarla açılırken Başkan Uysal, yeni sezonunun hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Balıkçılıkla geçinen insanların emekçi insanlar olduğunu ve çok zor şartlarda çalıştıklarını aktaran Başkan Uysal, "Hem denizlerimizi iyi korumamız lazım. Denize kötülük etmemek lazım. Hem de balıkçıyı iyi korumak lazım. Balıkçıyı gözetmek lazım. Balıkçılık dünyanın birçok ülkesinde korunur, titizlikle. Balıkçılığı geliştirmek lazım. İnşallah sezonumuz bereketli geçer. Hayırlı olsun" diye konuştu.

Başkan Uysal, sezonun ilk balık mezatında "Alan satan hayrını görsün" diyerek sezonun ilk ihaleyi yaptı. Başkan Uysal, barbun balığı dolu kasa için mezatı 500 liradan açtı. Kıran kırana geçen ihalede rakamlar ardı ardına yükselirken kasa bin liraya satıldı.

Muratpaşa Belediyesi, sezonun ilk balık mezatında 'hayır lokması' da dağıtırken Başkan Uysal, balıkçıların yanından ayrılarak Antalya Toptancı Hali'ne geçti. Başkan Uysal, burada işletmeleri ziyaret etti.

SEZONUN İLK BALIK MEZATINA KATILDI
SEZONUN İLK BALIK MEZATINA KATILDI
SEZONUN İLK BALIK MEZATINA KATILDI
SEZONUN İLK BALIK MEZATINA KATILDI

Ümit Uysal, Muratpaşa, Akdeniz, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SEZONUN İLK BALIK MEZATINA KATILDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

EYP'li saldırıda yara almayıp bir süre hayatını kaybeden asker, 19 ay sonra şehit sayıldı 12:52 EYP'li saldırıda yara almayıp bir süre hayatını kaybeden asker, 19 ay sonra şehit sayıldı Cristiano Ronaldo'nun şutu sonrası bayılan kadın yaşadıklarını anlattı: Öldüğümü sandım 12:40 Cristiano Ronaldo'nun şutu sonrası bayılan kadın yaşadıklarını anlattı: Öldüğümü sandım Buket Aydın, canlı yayında aldatıldığını anlattı: İhaneti mesajla yakaladım 12:26 Buket Aydın, canlı yayında aldatıldığını anlattı: İhaneti mesajla yakaladım
Yumurtanın tazeliği nasıl anlaşılır? 55 yıllık ustadan görülmemiş 12:12 Yumurtanın tazeliği nasıl anlaşılır? 55 yıllık ustadan görülmemiş "dönme" yöntemi Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı 12:06 Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim 11:44 Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim
Sunucu, Trump'ın sözlerine sinirlendi, röportajı sonlandırdı: 3 yıl içinde ABD diye bir ülke kalmayacak 11:19 Sunucu, Trump'ın sözlerine sinirlendi, röportajı sonlandırdı: 3 yıl içinde ABD diye bir ülke kalmayacak Bergen filminin oyuncu kadrosu netleşiyor! Eski eş Halis Serbest'e Erdal Beşikçioğlu hayat verecek 10:54 Bergen filminin oyuncu kadrosu netleşiyor! Eski eş Halis Serbest'e Erdal Beşikçioğlu hayat verecek

Son Dakika Haberleri
12:57 Hırsızın akıl almaz planı pes dedirtti! Faturada gördüğü isimle kandırdığı küçük kızın telefonunu çalıp kaçtı
12:48 Eski imar müdürüne bilgisayarından tespit edilen müstehcen çocuk içerikleri nedeniyle 2 yıl 9 ay hapis cezası verildi
12:40 Cristiano Ronaldo'nun şutu sonrası bayılan kadın yaşadıklarını anlattı: Öldüğümü sandım
12:27 Ceza alan Marcao'dan muhteşem dönüş! Galatasaray'a ilaç oldu
12:25 Buket Aydın, canlı yayında aldatıldığını anlattı: İhaneti mesajla yakaladım
12:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mutlu eden pankart: Z kuşağı da Y kuşağı da burada burada
12:11 Yumurtanın tazeliği nasıl anlaşılır? 55 yıllık ustadan görülmemiş "dönme" yöntemi
12:08 Deniz Çoban'dan penaltı kararına eleştiri: F.Bahçe'nin penaltısının tekrar edilmemesi skandal
12:06 Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı
11:41 Galatasaray, İtalyan takımlarına Avrupa'da maç kaybetmiyor
Hırsızın akıl almaz planı pes dedirtti! Faturada gördüğü isimle kandırdığı küçük kızın telefonunu çalıp kaçtı Hırsızın akıl almaz planı pes dedirtti! Faturada gördüğü isimle kandırdığı küçük kızın telefonunu çalıp kaçtı         
12:58
Eski imar müdürüne bilgisayarından tespit edilen müstehcen çocuk içerikleri nedeniyle 2 yıl 9 ay hapis cezası verildi Eski imar müdürüne bilgisayarından tespit edilen müstehcen çocuk içerikleri nedeniyle 2 yıl 9 ay hapis cezası verildi         
12:48
Ceza alan Marcao'dan muhteşem dönüş! Galatasaray'a ilaç oldu Ceza alan Marcao'dan muhteşem dönüş! Galatasaray'a ilaç oldu         
12:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mutlu eden pankart: Z kuşağı da Y kuşağı da burada burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mutlu eden pankart: Z kuşağı da Y kuşağı da burada burada         
12:14
Deniz Çoban'dan penaltı kararına eleştiri: F.Bahçe'nin penaltısının tekrar edilmemesi skandal Deniz Çoban'dan penaltı kararına eleştiri: F.Bahçe'nin penaltısının tekrar edilmemesi skandal         
12:08
Hırsızlar, çaldıkları aracı kaza yaptıktan sonra geri getirip bıraktılar! O anlar kamerada Hırsızlar, çaldıkları aracı kaza yaptıktan sonra geri getirip bıraktılar! O anlar kamerada         
12:02
Deniz otobüsünde tacize uğrayan kadın, yaşadıklarını anlattı: Elini pantolonumun içine sokmaya çalıştı Deniz otobüsünde tacize uğrayan kadın, yaşadıklarını anlattı: Elini pantolonumun içine sokmaya çalıştı         
11:23
Son Dakika! Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan bayi ve galericilere gözdağı: İddialar doğruysa yaptırımı ağır olur Son Dakika! Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan bayi ve galericilere gözdağı: İddialar doğruysa yaptırımı ağır olur         
11:16
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini indirdi, enflasyon tahminini çıkarttı Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini indirdi, enflasyon tahminini çıkarttı         
10:03
Kuzey Kore, trenden yaptığı füze denemesinin görüntülerini paylaştı Kuzey Kore, trenden yaptığı füze denemesinin görüntülerini paylaştı         
09:40
Kocasını beklerken dehşeti yaşadı! Hırsız önce kafasını kapıya vurdu sonra da bıçakladı Kocasını beklerken dehşeti yaşadı! Hırsız önce kafasını kapıya vurdu sonra da bıçakladı         
08:47
Elazığ'da bıçaklanan Japon turiste Bülent Serttaş'tan ziyaret! Özür notundaki yazım hatası güldürdü Elazığ'da bıçaklanan Japon turiste Bülent Serttaş'tan ziyaret! Özür notundaki yazım hatası güldürdü         
07:03
Dünya bu esrarengiz fotoğrafı konuşuyor! Kullanılmayan askeri hastanede hayalet görüldü Dünya bu esrarengiz fotoğrafı konuşuyor! Kullanılmayan askeri hastanede hayalet görüldü         
22:01
İş yerine gelen eşini tükürüp darbeden şahıs, uzaklaştırma kararı alınca bıçakla tehditte bulundu İş yerine gelen eşini tükürüp darbeden şahıs, uzaklaştırma kararı alınca bıçakla tehditte bulundu         
19:54
Videoyu elleri titreyerek çekti! Mezardan dışarı sarkan saçın gizemi merak ediliyor Videoyu elleri titreyerek çekti! Mezardan dışarı sarkan saçın gizemi merak ediliyor         
19:21
Bacakları ters kediyi görenler görenler gözlerine inanamıyor! Tecavüze uğrayınca ön ayakları havada kaldı Bacakları ters kediyi görenler görenler gözlerine inanamıyor! Tecavüze uğrayınca ön ayakları havada kaldı         
19:02
Şeyma Subaşı, sevgilisinin düğün vaadini paylaştı: Tüm dünya bir sene boyunca konuşacak Şeyma Subaşı, sevgilisinin düğün vaadini paylaştı: Tüm dünya bir sene boyunca konuşacak         
18:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2021 13:20:04. #1.13#
SON DAKİKA: SEZONUN İLK BALIK MEZATINA KATILDI - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement