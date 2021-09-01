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Sezonun ilk balıkları tezgahlarda: İstavrit 10 TL - Son Dakika

Sezonun ilk balıkları tezgahlarda: İstavrit 10 TL

01.09.2021 13:00

Sezonun ilk balıkları tezgahlarda: İstavrit 10 TL Samsun'da balıkçıların 'Vira Bismillah' diyerek başladığı balık av sezonunda bolca istavrit tutulunca sezon öncesi 25 TL olan istavritin kilosu 10 TL'ye düştü.

Sezonun ilk balıkları tezgahlarda: İstavrit 10 TL

SAMSUN - Samsun'da balıkçıların 'Vira Bismillah' diyerek başladığı balık av sezonunda bolca istavrit tutulunca sezon öncesi 25 TL olan istavritin kilosu 10 TL'ye düştü.

Denizlerde 1 Eylül itibarıyla av yasağının kalkmasıyla mavi sulara açılan balıkçılar istavritler ile kıyıya döndü. Palamut ve diğer türlerde istavrit kadar bolluk bulamayan balıkçılar, tek tük de olsa palamut avlamayı başardı. Geçen sene bu zamanlarda 300 gr palamudun tanesi 5 TL'den satılırken, bu sene ise aynı gramajdaki palamudun tanesi 20 TL'den satışa sunuluyor. Öte yandan sezon öncesi 25 TL olan istavritin kilosu da 10 TL'ye kadar düştü.

"İstavritin kilo fiyatı 25 TL'den 10 TL'ye düştü"

Balıkçıların ilk gün en çok istavrit avladığına değinen balık satıcısı Onur Can Köse, "Bugün Vira Bismillah, balıkçılığın ilk günü. Bugün bol miktarda istavrit tutuldu. 10 TL'ye satılan istavrit çok uygun ve herkesin alabileceği fiyatta. İstavritin yanı sıra mezgit, barbun ve palamut da çıktı. İstavrit av sezonundan önce kilosu 25 TL'den satılıyordu. Bugün bol istavrit çıktığı için 10 TL'den satılıyor. 300 gr palamudun tanesi ise 20 TL'den satılıyor. Palamut geçen sene ağustos da bile bol çıkmıştı. Tanesini 5-10 TL'den satıyorduk. Bu sene çok geç kaldı ve tanesini 20 TL'den satıyoruz. Palamut olmadığına göre hamsi çok olacak. Vatandaşlar bu sene hamsiye doyacak" dedi.

"Bu sene palamut yok hamsi bol olur"

Bu senenin hamsi senesi olacağını iddia eden balık satıcısı Kurtça Aydın ise, "1 Eylül itibarıyla palamut, istavrit, barbun ve mezgit tezgahları süsledi. Karadeniz'in tüm güzel balıkları artık mevcut. Geçen seneye oranla palamut bu sene az. Geçen sene de hamsi olmamıştı bu sene de inşallah hamsi bol olur. En çok gelen balık istavrit oldu. Kilosu 10 TL'den satılıyor. Palamut, mezgit ve barbun da istavrit kadar bol çıkarsa onların da kilosu 10 TL'den satılır. Barbunun kilosu, mezgidin kilosu ve palamudun tanesi 20 TL'den satılıyor. Şu anda ise en çok kilosu 10 TL olan istavrit satıyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlar da sezonun ilk günü balıklara yoğun ilgi gösterirken, en çok talep edilen balık ise istavrit oldu.

Sezonun ilk balıkları tezgahlarda: İstavrit 10 TL
Sezonun ilk balıkları tezgahlarda: İstavrit 10 TL
Sezonun ilk balıkları tezgahlarda: İstavrit 10 TL
Sezonun ilk balıkları tezgahlarda: İstavrit 10 TL
Sezonun ilk balıkları tezgahlarda: İstavrit 10 TL

Türk Lirası, Samsun, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sezonun ilk balıkları tezgahlarda: İstavrit 10 TL - Son Dakika Ekonomi


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