Sezonun ilk fındığı tezgahlarda

Yol kenarlarında kilogramı 20 liradan satılan yaş fındık, gurbetçiler tarafından talep görüyor

ORDU - Ordulu üreticiler, Karadeniz Sahil Yolu kenarlarında kurdukları tezgahlarda yaş fındık başladı.

Ordu'da, fındık hasat sezonu öncesinde bazı üreticiler topladıkları yaş fındığı yol kenarında kurdukları tezgahlarda kilosu 20 TL'den müşterilere sunuyor. Fındık hasat sezonuna yaklaşık 2 haftalık bir süre kalırken, tezgah üzerine dalından topladıkları yaş fındığı koyan üreticiler, genellikle gurbetçiler ve turistlere satış yaptıklarını, günlük kimi zaman 40 kilogram satış yaptıklarını belirtiyor. Kara yolu kenarına yıllardır tezgah açarak yaş fındık satışı yapan Kadir Aktaş, fındık hasat sezonu öncesi kendi bahçelerinden yaş fındığı toplayarak satışa çıkardıklarını söyledi.

"Yolcular ve gurbetçiler alıyor"

Olgunlaşan fındıkları toplayıp sattıklarını ve yoldan geçen gurbetçilerin talep gösterdiğini söyleyen Kadir Aktaş, "Her fındık olmadı, ikiz denilen bir fındık cinsi var, onu satıyoruz, talep var. Yolcular alıyor, yoldan geçenler alıyor, gurbetçiler ve fındığı olmayanlar alıyorlar. Kilogramını 20 liradan veriyoruz. Günlük yaklaşık10 saat burada bekliyoruz. Günlük ortalama 30-40 kilogram kadar satış yapıyoruz ama değişkenlik gösteriyor" dedi.