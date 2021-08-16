Sezonun ilk golünü atan Mesut Özil, Avrupa basınında manşetleri kapladı

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Mesut Özil, uzun süren gol orucunu bozdu. Tecrübeli on numara, Şubat 2020'de Newcastle maçından bu yana ilk kez gol sevinci yaşadı. Kamp döneminin en iyilerinden olan Mesut, Adana Demir maçıyla lige çok iyi giriş yaptı.

"ÇOCUKLUK TAKIMIYLA HASRETİ BİTİRDİ"

Mesut Özil'in performansı İngiliz ve Alman basınında mercek altına alındı. Skorer'in haberinde dış basında çıkan manşetlere yer verildi.

İşte o manşetler:

Daily Mirror: Mesut Özil 18 aylık gol suskunluğunu çocukluğundan beri tuttuğu takımının formasıyla sona erdirdi

Goal İngiltere: Mesut Özil son olarak Arsenal'de Şubat 2020'de Newcastle maçında fileleri havalandırmıştı. Şimdi attığı bu golle yeni sezona daha umut verici bir başlangıç yaptı

Sport1 Almanya: Mesut Özil gol koleksiyonunu genişletti. Real Madrid, Schalke, Werder Bremen, Arsenal gibi takımlara Fenerbahçe'yi de ekledi

Sport Buzzer Almanya: Eski Alman milli futbolcu, Türkiye'deki ilk golüyle Fenerbahçe'ye sezon açılışında galibiyeti getirdi. Fenerbahçe Mesut'un sayesinde iyi bir başlangıç yaptı