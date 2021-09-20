Tezgahlarda istavrit bolluğu sürüyor

Trabzon'da istavritin kilosu 7,5-15 TL arasında satılırken bir hafta önce tanesi 20-25 TL'de satılan palamut 40 TL'ye kadar yükseldi.

TRABZON - Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de kalkmasının ardından Karadeniz'e açılan tekneler ilk günler genellikle bol istavrit avlarken bu bolluk neredeyse kesintisiz olarak bugüne kadar devam etti.

Trabzon'da tezgahlarda istavritin kilosu 7,5-15 TL arasında satılırken yaklaşık bir hafta önce tanesi 20-25 TL' dan satılan palamut'un tanesi 40 TL'ye kadar çıktı. Bugünlerde tezgahlarda bol görülen hamsi ise kilosu 15-20 TL arasında satılıyor.

Balıkçılar, bugünlerde özellikle istavrit'de son yılların en bereketli sezonunu yaşadıklarını belirtirken bir hafta önce görülen palamudun ise kayıp olduğunu söylediler.

İstavrit'in kilosunu 7,5 TL'ye satmalarına rağmen yine de müşteri bulmakta zorluk çektiklerini belirten balıkçı esnaflarından Kemal Can Çakıcı, "Hamsi 15 TL, İstavrit'i 7,5 TL'den satıyoruz. Palamutu bu sezon bir iki kez gördük ancak bugünlerde tekrar kayıplarda. Fiyatı neredeyse iki kat arttı. İstavrit'in kilosunu 7,5 TL'ye satmamıza rağmen yine de müşteri yok. Şu an palamudun dışında balığın en bol dönemi diyebiliriz. Sezon böyle devam ederse bizim için hem de, vatandaş için iyi olur. Hamsiden yana umudumuz var" diye konuştu.

Balıkçı esnaflarından Sedat Köz'de İstavrit'in kilosu 7,5 TL'ye kadar düştüğünü belirtirken bugünlerde palamutun olmadığını ancak ilerleyen günlerde tekrar görüneceğini umut ettiklerini söyledi

Balıkçı esnaflarından Çetin Kavzoğlu'da sezonun iyi başladığını ancak bugünlerde palamutta bir düşünün yaşandığını belirterek, "Palamutta bu sene düşüş var, inşallah ilerleyen günlerde daha çok olacak diye umut ediyoruz. İstavrit'in kilosunu 15 TL, Çinekop 40 TL, Sargan 40-45 TL, Levrek 70 TL, Mezgit 15-60 TL arası. Barbun 40 TL, Palamut tanesi 40 TL, Hamsi 20 TL'den satıyoruz. Her keseye göre fiyatlarımız var. Sezon yeni başladı inşallah iyi olacak, umutluyuz" dedi.