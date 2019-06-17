Son Dakika Haberleri: Sezonun ilk hasat buğdayının kilogramı 1,520 liradan alındı
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Sezonun ilk hasat buğdayının kilogramı 1,520 liradan alındı

26 dakika önce

Malkara Ticaret Borsası'nda sezonun ilk hasat buğdayı 1,520 liradan satıldı.

Sezonun ilk hasat buğdayının kilogramı 1,520 liradan alındı, System.String[]
Malkara Ticaret Borsası'nda sezonun ilk hasat buğdayı 1,520 liradan satıldı.
Malkara Ticaret Borsası Başkanı Atilla Ayaz oda toplantı salonunda yaptığı konuşmada buğday veriminin çok iyi olduğunu belirtti.
Buğdayların yağmurdan fazla zarar göremediğini ifade eden Ayaz, "Buğdaylarımız ve verimler çok çok iyi. Yağmurlardan fazla zarar görmediler. İnşallah hasat zamanı da yağmur yağmaz ve üreticimiz mahsulünü tarladan hayırlısı ile alır. Bu yıl 1, 250 liranın üzerinde fiyat bekliyoruz. Üreticimize bol ve bereketli hasatlar diliyoruz." dedi.
Sezonun ilk buğdayını teslim eden Mümin Çetinkaya'ya Ticaret Borsası tarafından 50 Litre motorin hediye edildi.
İlk hasat buğdayın kilogramı 1,520 liradan işlem gördü.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:03 Kaynak: AA
Malkara
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