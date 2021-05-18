Sezonun ilk Kangalları dünyaya gözlerini açtı - Son Dakika

Sezonun ilk Kangalları dünyaya gözlerini açtı

18.05.2021 12:03

Sezonun ilk Kangalları dünyaya gözlerini açtı İri cüsseleri ve cesaretiyle ünü ülke sınırlarını aşan Kangal köpekleri yılın ilk yavrularını dünyaya getirdi İri cüsseleri ve cesaretiyle ünü ülke sınırlarını aşan Kangal köpekleri yılın ilk yavrularını dünyaya getirdi.

Sezonun ilk Kangalları dünyaya gözlerini açtı

İri cüsseleri ve cesaretiyle ünü ülke sınırlarını aşan Kangal köpekleri yılın ilk yavrularını dünyaya getirdi

SİVAS - İri cüsseleri ve cesaretiyle ünü ülke sınırlarını aşan Kangal köpekleri yılın ilk yavrularını dünyaya getirdi.

Ünü ülke sınırlarını aşan Kangal köpekleri safkan bir ırk olarak tanınıyor. Anadolu Aslanı olarak da anılan Kangallar iri cüsseleri, cesareti ve zekiliği ile de kendisine hayran bırakıyor. Sivas'ta 2021 yılının ilk Kangal köpeği yavruları dünyaya geldi. Genellikle yaz ve sonbahar aylarında doğum yapan Kangal köpekleri bu yıl ki ilk doğumlarını gerçekleştirdi. 10 anne Kangal köpeği onlarca yavru dünyaya getirdi. İlk 50 gün annenin bakımını üstlendiği yavru köpekler belli olgunluğa eriştiklerinde ise görev yerlerine dağılıyor. Kangal köpeği sahibi olmak isteyenler ise yaklaşık 1 yıl kadar bekliyor. Uzman Kangal Köpeği Yetiştiricisi ve Eğitmeni Hüseyin Yıldız, Kangal köpeği yavrularına nasıl bakılması ve neler yapılması gerektiğini anlattı.

Bahar ve sonbaharda doğum yapıyorlar

Kangal Köpeği Yetiştiricisi ve Eğitmeni Hüseyin Yıldız, Kangal köpeklerinin bahar ve sonbahar aylarında doğum yaptığını belirterek, "Kangalların bahar ayı dönemi eşleşme dönemleridir, çoğalma dönemidir. Olağanüstü görüntülerle karşı karşıya geliyoruz. Bunlar yavrularını bir bahar bir de sonbahar verirler. Bu iki dönemi önemsiyoruz biz. Bahar ayı minik kangalların doğduğu dönemlerdir. Onlar doğduğu zaman bizlerde onlarla birlikte doğmuş oluyoruz. 10 adet dişimiz doğum yaptı. Kademe kademe. Arlarında5-10 gün var. Çünkü aşağı yukarı 2 ay laktoz dönemleri oluyor bu Kangalların. Bu dönemden sonra özellikle bu Mayıs, Haziran aylarında anneler doğumları başlatıyorlar" dedi.

Anne Kangal yavrularını 45-50 gün emziriyor

Yıldız, anne köpeğin yavruları 45-50 gün kadar emzirdiğini söyleyerek, "Anne yavruları 45-50 gün kadar emzirir. Süre olaraktan ziyade daha çok yavru sayısı annenin altında önemli. Ne kadar fazla yavru sayısı varsa annenin süt gereksinimi o kadar gider ve ihtiyaç duyar. Dolayısıyla 45 gün çok rahat iyi beslenen, iyi korunan, destek alan bir anne yavrularına çok rahat bakım yapabilir. Bunun içerisinde annenin iç dış paraziterlerini yapmak lazım. Çok önemli bir konu. Zeminlerinin de ilaçlanması gerekiyor annelerinin ve yavrularının. Belli bir süre anne bakımından sonra biz bakımlarını artık profesyonel üstlenmeye başlıyoruz" şeklinde konuştu.

Yılın ilk kangalları dünyaya gözlerini açtı

Hüseyin Yıldız, sezonun il kangallarının doğduğunu dile getirerek, "Bunlar sezona ilk gözlerini açan minik kangallarımız. Anadolu'muzun kadim mirasları. Şuan elde avuçta olan ama bir süre sonra aslan gibi görevi başına gönderiliyor. Bunların şuan bakım külfetleri çok. Anneleri bu külfeti bu ağırlığı bizden almış oluyor. Bir dönem sonra bu minik kangallar artık ait olduğu yerlere doğaya, sürü korumaya, alan korumaya mutlaka entegre olacaklardır. Annenin ilk ağız sütü dönemlerini gidermeleri lazım. Bu ağız sütü dönemi takriben bir haftadır. Bu immün sistemini yani bağışıklık sistemini yerine getirecek en önemli süt ağız sütüdür. Bunu aldıktan sonra aşağı yukarı bir 45- 50 gün daha emiyorlar zaten artık onlar kıpırdamaya, yaşam bulmaya ve anneden ziyade daha farklı grup gıda beslenme kültürüne yaklaşıyorlar" ifadelerini kullandı.

İnsanla temas yavruyu anneden bağımsızlaştırır

Kangal köpeği yetiştiricisi ve uzmanı Hüseyin Yıldız, yavru Kangal köpeklerinin insanla sürekli temas etmesinin yavruyu anneden uzaklaştıracağını belirterek, "İlk aşılamaya kadar lütfen yabancı eller, yabancı ayaklar ve yabancı gözlerle çok temasa sokmamaya gayret edin. Çünkü anne huzursuz olur. Yavru anneden bağımsız olmaya başlar. Yavru insanla bire bir iletişim sağlamaya geçer. Bu iletişim demek yavruyu anneden uzaklaştırmak demek. İhtiyaçlarının insan elinden destek anlamında giderileceği demektir. İkincisi ne kadar anneyle baş başa bırakırsanız o kadar kendi dünyalarında bizden çok annenin daha iyi yaşatacağına inandırmanız lazım. Anne çok daha iyi yaşatır. Çünkü her canlının anne iç güdüsü aynıdır ortaktır" dedi.

Haşerelere dikkat

Yıldız, yavru Kangal köpeklerinin haşerelere karşı korunması gerektiğini söyleyerek, "Köpekler bu dönemde çok meraklıdırlar. Polenleri koklamaya, belli çiçekleri koklamaya kevenleri koklamaya, yemeye ve gezmeye. Her yönüyle sindirim sitemini aktif hale getirebilmek için. Bununla beraber haşere grubu bunları sarmaya başlar. Onlarda tam tersi bunlardan beslenmeye başlar. Bu haşereler pire, kene, köpek sineğidir. Bunlardan arındırabilmenin yolları çok fazla kimyasala girmeden elinde bulunacak alternatif tıp vardır. Bunlarla da giderilebilir. İyi firmalarla çalışan güzel damlalar pireye karşı, iç-dış paraziti gidermek için her türlü mücadeleyi verebileceğimiz teknik çalışmalardır" şeklinde konuştu.

Sezonun ilk Kangalları dünyaya gözlerini açtı
Sezonun ilk Kangalları dünyaya gözlerini açtı
Sezonun ilk Kangalları dünyaya gözlerini açtı
Sezonun ilk Kangalları dünyaya gözlerini açtı

Hüseyin Yıldız, Sonbahar, Kangal, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sezonun ilk Kangalları dünyaya gözlerini açtı - Son Dakika


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