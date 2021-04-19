Sezonun ilk kayısı hasadı Silifke'de yapıldı - Son Dakika

Sezonun ilk kayısı hasadı Silifke'de yapıldı

19.04.2021 18:27

Sezonun ilk kayısı hasadı Silifke'de yapıldı Örtü altında ilk hasadı yapılan kayısı, İstanbul, Ankara ve İzmir'e kilosu 100 TL'den gönderildi Mersin'in Silifke ilçesinde örtü altında ilk hasadı yapılan kayısı, İstanbul, Ankara ve İzmir'e kilosu 100 TL'den gönderildi.

Sezonun ilk kayısı hasadı Silifke'de yapıldı

Örtü altında ilk hasadı yapılan kayısı, İstanbul, Ankara ve İzmir'e kilosu 100 TL'den gönderildi

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde örtü altında ilk hasadı yapılan kayısı, İstanbul, Ankara ve İzmir'e kilosu 100 TL'den gönderildi.

Turfanda meyveciliğin merkezi olan Mersin'in Silifke ilçesinde çilek ve can eriğinden sonra sezonun ilk örtü altı kayısı hasadı yapıldı. İlk hasadı yapılan kaysılar hem iç piyasaya hem de ihracata gönderiliyor.

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, bu yıl ilçe genelindeki bin 200 dönüm kayısı bahçesinden yaklaşık 11 bin ton hasat yapılmasının beklendiğini söyledi. Bölgenin mikroklima özelliği nedeniyle Türkiye'nin turfandacılık alanında ilkleri yaşadığını ifade eden Doygun, "Türkiye'nin ilk çilek ve can eriğini çıkaran Silifkeli üreticiler, örtü altına aldığı kayısıyı da hasat etmeye başladı" dedi.

Silifke'nin Kabasakallı Mahallesi'nde örtü altında kayısı üretimi yapan Hamza Gökler ise yılın ilk kayısı hasadını Silifke'de yapmanın gururunu yaşadıklarını ve ilk hasat ürünleri İstanbul, Ankara ve İzmir'e kilosu 100'den gönderdiklerini söyledi.

4 dönüm örtü altına aldığı kayısı bahçesinden yaklaşık 2,5 ton ürün beklediğini ifade eden Gökler, "Ürün çok lezzetlidir. Tamamen doğal ortamda yetiştiriyoruz. Bu yıl havaların aşırı sıcak gitmesinden dolayı rekolte düştü. Geçtiğimiz yıllarda aynı bahçeden 7-8 ton ürün alırken, bu yıl bu rakam 2,5 tona düştü" dedi.

Fiyatlardan memnun olduğunun altını çizen Gökler, "Fiyatlar bu yıl 100 TL ile başladı. Çok fazla fiyatın düşmesini beklemiyoruz. Rekolte yüksek olduğu için geçen yıl fiyatlar 80-90 TL ile başlayıp biranda çok düşmüştü. Bu yıl rekolte az olduğu için fiyatların 100 TL civarında seyretmesini bekliyoruz" dedi.

Üretici Hamza Gökler, 4 dönümlük arazisine İspanya'dan getirttiği 'magador' cinsi kayısı fidanı diktiğini, bu türün Akdeniz Bölgesi'nde 'erkenci' diye bilinen diğer kayısı çeşitlerine göre 15 gün daha erken olgunlaştığını sözlerine ekledi.

Sezonun ilk kayısı hasadı Silifke'de yapıldı
Sezonun ilk kayısı hasadı Silifke'de yapıldı
Sezonun ilk kayısı hasadı Silifke'de yapıldı
Sezonun ilk kayısı hasadı Silifke'de yapıldı

Türk Lirası, İstanbul, Silifke, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sezonun ilk kayısı hasadı Silifke'de yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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