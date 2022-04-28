Sezonun ilk kirazı Manisa'da hasat edildi - Son Dakika

Türkiye'nin erkenci kiraz üretim bölgelerinden Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sezonun ilk ürünü bahçelerden toplandı.

Bu yıl Manisa'da mart ve nisan aylarında etkili olan soğuk nedeniyle ilk kiraz, önceki sezonlara kıyasla yaklaşık 15 gün gecikmeyle Sancaklıbozköy Mahallesi'nde olgunlaştı.

Sabahın erken saatlerinde bahçelerine giderek erkenci "Cristobalina" cinsi kirazları hasat eden üretici Halil İbrahim Koca, alım merkezinin yolunu tuttu.

Kirazda ilk ürünün hasat törenine Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk de katıldı.

Öztürk, AA muhabirine, Manisa'nın, Türkiye'nin kiraz üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, erkenci kirazı yetiştiren bölge üreticisinin bu yönüyle ihracatta avantaj elde ettiğini vurguladı.

Sancaklıbozköy ve çevresinin kiraz üretimi için oldukça elverişli bir iklime sahip olduğuna dikkati çeken Öztürk, "Buradaki üreticimiz de kirazın ve toprağın dilinden anlıyor. En kaliteli kirazı üreterek hem ülkemize ve hem de yurt dışına gönderiyor. Bugün ilk hasadı yaptık." dedi.

Öztürk, Manisa'da ortalama 50 bin ton kiraz üretildiğini bildirerek, kış mevsiminin ağaçlar için olumlu geçtiğini, ardından çiçek açım ve meyve tutum döneminde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadığını, dolayısıyla bereketli bir sezon beklediklerini ifade etti.

Halil İbrahim Koca, bu yıl erkenci kirazı ilk hasat eden çiftçi olmanın gururunu yaşadığını vurguladı.

Tüccar İbrahim Bodur da sezonun ilk kirazını açık artırmayla almak istediklerini, aldıkları takdirde Ankara Hali'ne göndereceklerini söyledi.