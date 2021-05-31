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Sezonun ilk kirazları 'açık artırma' ile satıldı - Son Dakika

Sezonun ilk kirazları 'açık artırma' ile satıldı

31.05.2021 21:47

Sezonun ilk kirazları 'açık artırma' ile satıldı Tarlada kilosu 10 liradan alıcı bulan kiraz, büyük marketler 30 TL'den satılıyor Deresakarı Köyü Zirai Kalkınma Kooperatifi Başkanı İsmail Çam; "Bu sene 500 ton rekolte bekliyoruz" Kiraz üreticisi İsmail Cinoğlu;

Sezonun ilk kirazları 'açık artırma' ile satıldı

Tarlada kilosu 10 liradan alıcı bulan kiraz, büyük marketler 30 TL'den satılıyor

Deresakarı Köyü Zirai Kalkınma Kooperatifi Başkanı İsmail Çam;

"Bu sene 500 ton rekolte bekliyoruz"

Kiraz üreticisi İsmail Cinoğlu;

" Türkiye'de kirazın ilk çıktığı köylerden biri Deresakarı köyüdür"

BİLECİK - Sakarya Irmağı havzasında bulunduğu için mikroklima iklime sahip Bilecik'in merkez Deresakarı Köyü'nde hasadı yapılan kiraz, köy halinde açık artırmayla satıldı. Kilosu 7 ile 10 liradan alıcı bulan kiraz, büyük marketler 30 TL'den satılıyor.

Kent merkezine 14 kilometre uzaklıktaki Deresakarı Köyü'nde sebze ve meyve haline traktörleriyle ürünlerini getiren üreticiler ile köye gelen tüccarlar tarafından yıllarıdır 'Açık artırma' usulü satış yapılıyor. Bu sezonun ilk ürünler 7 ile 10 lira arsında satıldı. İstanbul, Eskişehir, Adapazarı gibi illerden gelen alıcılar sezonun ilk kirazlarını almak için birbiriyle kısasıya yarıştı. Bu sene üreticisinin yüzünü güldüren ve yaklaşık 500 ton rekolte beklenen Deresakarı kirazının satışı öğlen 12'de sonlanıyor.

"Yaklaşık 5 bin dönüm arazide 4 cins kiraz üretiliyor"

Deresakarı Köyü Zirai Kalkınma Kooperatifi Başkanı İsmail Çam, İHA muhabirine yaptığı açıklama, kalitesine güvendikleri kirazın doğal olarak herhangi bir ilaç kullanılmadan yetiştiğini belirterek, bugünlerde başladıkları hasadın haziran sonuna kadar devam edeceğini anlattı. Yaklaşık 5 bin dönüm arazide, "Karabodur", "Seyfettin", "Napolyon" ve "Vink" cinsi kirazın yetiştiğini belirten Çam, "Sezonun ilk kirazları toplandı ve halimize gelerek açık arttırmayla satışlarımıza başladık. Kirazlarımız civardaki Gemici, Selviköy, Geçitli var bunlar getiriyorlar. Sezonda yaklaşık 300-350 ton kiraz toplanıyor. Bu sene 500 ton rekolte bekliyoruz. İlk açılışında 10 liradan 20 liraya kadar toptan alındı. Ama sonra bir iki gün içinde 7 liradan 10 liraya kadar satıldı" dedi.

"Türkiye'de kirazın ilk çıktığı köylerden biri Deresakarı Köyü"

Kiraz üreticisi İsmail Cinoğlu ise, Deresakarı Köyü'nün bu kadar revaçta olmasının sebebinin Türkiye'nin ilk çıkan kiraz bölgelerinden birisi olduğunu anlattı. Cinoğlu, "Senede 400 tonluk bir üretim gerçekleştiriliyor. Tabi ki zor şartlarda pandemide, çiftçinin zorlandığı dönemde buraya gelen şehir dışından alıcılarla beraber ortak bir noktada buluşarak hem ülkemize hem köyümüze hizmet anlayışı içinde bereketli bir yok olur inşallah. İlk çıkan kirazların belli bir miktarı kalitesinden çok insanların hevesinden aldığı noktada. Bu bir arz talep meselesi, ama 10 lira civarında ortalaması yakalanıyor. Ama kalitesine göre de değişiyor" dedi.

Sezonun ilk kirazları 'açık artırma' ile satıldı
Sezonun ilk kirazları 'açık artırma' ile satıldı
Sezonun ilk kirazları 'açık artırma' ile satıldı
Sezonun ilk kirazları 'açık artırma' ile satıldı

Türk Lirası, İsmail Çam, Bilecik, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sezonun ilk kirazları 'açık artırma' ile satıldı - Son Dakika Ekonomi


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