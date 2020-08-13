Sezonun ilk kuru inciri borsaya teslim edildi - Son Dakika

Sezonun ilk kuru inciri borsaya teslim edildi

Sezonun ilk kuru inciri borsaya teslim edildi Aydın Ticaret Borsası ilk hasadı gerçekleştiren üreticileri altın hediye edip incirin kilosuna 150 TL'ye satın aldı Aydın'da sezonun ilk kuru inciri, üreticiler tarafından kilosu 150 TL'den Aydın Ticaret Borsası'na teslim edildi.

Sezonun ilk kuru inciri borsaya teslim edildi

Aydın Ticaret Borsası ilk hasadı gerçekleştiren üreticileri altın hediye edip incirin kilosuna 150 TL'ye satın aldı

AYDIN - Aydın'da sezonun ilk kuru inciri, üreticiler tarafından kilosu 150 TL'den Aydın Ticaret Borsası'na teslim edildi.

Kuru incir sezonunun başlaması ile birlikte Aydın Ticaret Borsası'nda Kuru İncir Alım töreni düzenlendi. Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Ökdem'in de katıldığı törende, 3 üreticiden sezonun ilk kuru inciri kilosu 150 TL'den Aydın Ticaret Borsası tarafından alındı. Törende incir üreticilerine çeyrek altın takdim edildi.

"Soğuk hava deposu projesinde sona gelindi"

Aydın Ticaret Borsası tarafından yapımına başlanılan soğuk hava deposu projesi hakkında da müjdeyi veren Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur; "Kuru incir üretiminde Dünya lideriyiz. 2019 yılında Türkiye'de üretilen incirin yüzde 61'i ilimizden karşılanmıştır. Ayrıca 2019 yılında Türkiye'de 284 milyon dolarlık incir ihracatı gerçekleşmiştir. Kuru inciri kaliteli bir şekilde üretip depolayıp dünya ticaretine yön verebiliriz. Bu sebeple Aydın Ticaret Borsası olarak projesini yürütmekte olduğumuz Aydın Soğuk Hava Deposu projemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ay sonu itibari ile soğuk hava depomuz depoculuk faaliyetine başlayacaktır. İlimize ve üyelerimize hayırlı olmasını temenni ederiz" dedi.

"Koronavirüse karşı incir tüketelim"

Koronavirüse karşı bağışıklığın güçlendirilmesi için incir ve zeytinyağı tüketilmesi tavsiyesinde bulunan Çondur; "İçinde bulunduğumuz salgın süreci tüm dünyada insan sağlığına ve gıda teminine verilen önemin her zamankinden fazla artmasına sebep olmuştur. İncir, bakım istekleri yönünden kanaatkar, buna karşılık enerji ve sağlık açısından üstün nitelikleri nedeni ile yüzyıllardan beri kutsal bir meyve olarak kabul edilmektedir. İlimiz ekonomisine sağladığı katkıları çok fazladır. Aydın Ticaret Borsası olarak vatandaşlarımıza sahip olduğu besin değerleri sebebiyle Aydın İnciri tüketmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

"TMO, bu yıl da alım yapacak"

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından kuru incir alımının bu sene de yapılacağını ifade eden Çondur; "Ayrıca daha önce Bakanımız Ruhsar Pekcan'a ilettiğimiz Kuru İncir Tebliği çalışmalarımız devam etmektedir. İnşallah ileriki dönemlerde de Kuru İncir Lisanslı depoculuk hayalimizi hayata geçireceğiz. Geçen yıl Borsamız girişimleriyle Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından ilk kez yapılan kuru incir alımının Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan bu sene de yapılacağını öğrendik. Sayın Cumhurbaşkanımız ve emeği geçen vekillerimize teşekkür ederim. Bugün kuru incir sembolik alımını 150 TL'den gerçekleştireceğiz. Sezonumuzun tüm üyelerimize, üreticilerimize, ihracatçılarımıza hayırlı olmasını dliiyorum" dedi.

"Bu yıl rekolte kaybı bekliyoruz"

İncirde yağmur ve dolu nedeniyle yaklaşık yüzde 20 civarında bir rekolte kaybı olmasını beklediklerini söyleyen Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem, "Tarım Bakanlığımız Eylül ayı ilk haftasında incir rekoltesini açıklayacak. Aydın'ın doğu ilçelerinde yağmur ve doludan dolayı başta incir olmak üzere sebze ve meyvelerde zarar meydana geldi. Bahçelerde zarar tespit çalışmaları tamamlandı. Zarar gören çiftçiler, banka borçlarını erteleme yaptırabilir. Olumsuz hava şartları nedeniyle yüzde 10-20'lerde bir kalite kaybı var" dedi.

Borsaya sezonun ilk incirlerini teslim eden üreticiler Osman Nuri Batmaz, Yunus Güre ve Hakan Adalı ise incirin bu yılki verimin ve kalitesinin yüksek olduğunu ifade ettiler.

ATB Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen kuru incir alım törenine Tarım ve İl Müdürü Ahmet Ökdem, ATB Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Sezonun ilk kuru inciri borsaya teslim edildi

Aydın, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 13:56

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sezonun ilk kuru inciri borsaya teslim edildi - Son Dakika

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