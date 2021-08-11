SEZONUN İLK KURU İNCİRİ KİLOSU 250 TL'DEN SATILDI - Son Dakika

AYDIN Ticaret Borsası (ATB), sezonun ilk kuru incirini kilosu 250 TL'den sembolik fiyatla satın aldı.

Kuru incir sezonunun başlamasıyla Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incir alım töreni düzenlendi. Vali Hüseyin Aksoy ile Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Ökdem'ın katıldığı törende, 6 üreticiden ilk kuru incir kilosu 250 liradan Aydın Ticaret Borsası tarafından satın alındı. Sezonun hayırlı olması ve çiftçilerin alın terinin karşılığını alabilecekleri bir yıl olması temennisinde bulunan Vali Aksoy, "Aydın Ticaret Borsamız sembolik olarak ilk alımı 250 TL olarak gerçekleştiriyor. Sezonumuzun hayırlı olmasını diliyorum. Umuyoruz ki çiftçilerimizin alın terinin karşılığını alabilecekleri bir rakam ile süreç devam eder" dedi.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ise incir ticaretine Aydın'ın yön verdiğinin altını çizerek, "Geçen yıl 78 bin 800 ton toplam tespit edilen incir üretimiyle sezonu tamamlamıştık. Bunun toplam 47 bin tonu resmi ihracata gitti. Pandemi döneminde sağlığa da etkisinin de bilinmesiyle incir tüketimi ülkemizde de artış gösterdi. Kaliteli üretimle, bu tüketime karşılık vermeye çalışıyoruz. Bu yıl mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık nedeniyle oranını veremeyeceğim bir düzeyde incirde azalma bekleniyor" diye konuştu.

ÜRETİCİLER UMUTLU

Sezonun ilk kuru incirlerini Borsa'ya teslim eden Nazilli Önder Dilekli, Kuyucak'tan Saffet Selek, Köşk'ten Halit Bilgen, Yahya Albayrak, Germencik'ten Mithat Akkaya ve Nuri Gündoğan incirde bu yıl kalitenin yüksek olduğunu belirterek iyi bir sezon beklediklerini ifade etti.