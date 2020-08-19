Sezonun ilk kütlü pamuğu ATB'de 55 liradan sembolik olarak satıldı - Son Dakika

ADANA Ticaret Borsası'nda (ATB) 2020 sezonunun ilk hasadından elde edilen 70 kilogram kütlü pamuk, kilosu 55 liradan sembolik olarak satıldı.

ATB Kompleksi'nde Başkan Şahin Bilgiç'in yönetiminde gerçekleştirilen kütlü pamuk sembolik satış işleminde, Karataş ilçesi Bahçe Mahallesi'nden üretici Hasan Aslan'a ait 70 kilogram pamuk, pazarlık usulü ile satışa sunuldu. Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, ATB Meclis Başkanı Osman Bağış ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu satışta, Çukobirlik Genel Müdürü Ahmet Durmuş Çakıcı, yapılan pazarlık sonucunda sezonun ilk kütlü pamuğunu kilogramı 55 liradan satın aldı. ATB Başkanı Şahin Bilgiç, sezonun başlaması nedeniyle hayırlı olsun dileğinde bulunarak, "Pamukta dışa bağımlılığın azalması için üretime müsait alanlarda pamuk üretilmeli ve üreticiler desteklenmelidir. Pamuk katma değeri yüksek, stratejik bir üründür" dedi.