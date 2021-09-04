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Sezonun ilk limonları dalından 3 liraya satılıyor - Son Dakika

Sezonun ilk limonları dalından 3 liraya satılıyor

04.09.2021 11:04

Limonun ilk hasadı Türkiye'nin limon diyarı Mersin Erdemli ilçesinde, yeşil olarak da tüketilebilen 'mayer' cinsi erkenci limon ile başladı. Sezonun ilk limonları dalında 3 liradan satılıyor.

Sezonun ilk limon hasadına katılan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilk limonu da besmele ile kesip ilçe genelinde yaklaşık 6 ay sürecek olan hasadın bereketli olması dileğinde bulundu. Belediye Başkanı Tollu, ekşi limonun üreticisine tatlı bir sezon geçirtmesi dileğiyle de tarım işçilerine baklava ikramında bulundu. Türkiye'nin limon üretiminin yüzde 65'ini gerçekleştiren Erdemli'de yıllık yaklaşık 500 bin ton limon üretimi gerçekleştiriliyor.

Sezonun ilk limonu dalında 3 liradan satılıyor

"YILDA 500 BİN TONDAN FAZLA ÜRETİM YAPILIYOR"

Üretime ve üretilene artı değer katmanın gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Erdemli ekonomisi ve ülke ekonomisi için çok ciddi bir paya sahip olan ve ülkede üretilen limonun yüzde 65'nin üretildiği Erdemli'de limon hasadımızı başlatmış bulunmaktayız. Yeni sezonun üreticilerimize, ihracatçılarımıza, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Erdemli'de limon çok ciddi bir ekonomik değer. Yılda 500 bin tondan fazla üretim elde ediyor. Yetkililerden, limonun 12 ay boyunca ihracata gitmesi noktasında, üreticilerimize destek olmalarını istirham ediyoruz. Burada çiftçilerimiz 12 ay boyunca çalışıyor. Evini geçindiriyor. Ülke ekonomisine çok ciddi bir katkı sunuyorlar. Dolayısıyla burada üreticilerimizin kazanması, gelecek yıllarda daha çok üretim demek" diye konuştu.

Sezonun ilk limonu dalında 3 liradan satılıyor

"ŞU AN DALDAKİ FİYATI 3 LİRA"

Limon üreticisi Mehmet Keskin'de, yeni sezondan umutlu olduklarını belirtti. Keskin, "2021-2022 narenciye sezonumuzu erkenci limonumuz olan mayer limonumuzla başlatmış bulunmaktayız. Hayırlı, uğurlu olması dileklerimizle, şu anda daldaki fiyatı 3 lira civarında. İhracatın sürekliliği ile de bu fiyatların daha da iyi olacağını düşünüyoruz. Sezon bereketli olsun, hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Sezonun başlamasıyla birlikte tarım işçileri de hummalı bir çalışmaya koyuldu. Memnuniyetini dile getiren Adile Koç ise, "Yeni sezonla bizde çalışmaya başladık. Yeni sezon hepimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Sezonun ilk limonu dalında 3 liradan satılıyor
Sezonun ilk limonları dalından 3 liraya satılıyor
Sezonun ilk limonları dalından 3 liraya satılıyor
Sezonun ilk limonları dalından 3 liraya satılıyor
Sezonun ilk limonları dalından 3 liraya satılıyor
Sezonun ilk limonları dalından 3 liraya satılıyor

Mükerrem Tollu, Türkiye, Erdemli, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sezonun ilk limonları dalından 3 liraya satılıyor - Son Dakika Ekonomi


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