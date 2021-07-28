Sezonun ilk süpürge telini getiren çiftçiye, 100 litre mazot hediye edildi

2021 hasat sezonunun ilk ürünü olan yeni mahsul Süpürge Teli satışa arz edilmek üzere Edirne Ticaret Borsası'na (ETB) getirildi.

Borsa üyelerinin katılımlarıyla, sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek gerçekleştirilen salon satışı neticesinde, Elçili Köyünden Emin Arslan'a ait 188 kg süpürge teli, Çatalçekiç Süpürgecilik firması sahibi Ferudun Çatalçekiç tarafından 12,77 TL/Kg fiyat üzerinden satın alındı.

ETB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferudun Çatalçekiç üretici Emin Arslan'ı kutlayarak günün anısına Edirne toprağından yapılan Selimiye Camii motifli seramik plaket ile 100 litre mazot hediye etti. - EDİRNE