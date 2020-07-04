Sezonun ilk turist kafilesi lokumla karşılandı - Son Dakika

Sezonun ilk turist kafilesi lokumla karşılandı

Kovid-19 salgını sonrası tüm dünyada pandemi ilan edilmesi ile yurt dışı uçuşlar askıya alınmıştı.

Kovid-19 salgını sonrası tüm dünyada pandemi ilan edilmesi ile yurt dışı uçuşlar askıya alınmıştı. Askıya alınan yurt dışı uçuşların bazı ülkelere tekrar açılması sonrası Ukrayna'dan Muğla'nın Fethiye ve Marmaris ilçelerine tatil amaçlı gelen 183 kişilik sezonun ilk turist Dalaman Havalimanına indi.

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Dalaman Havalimanında su tagı ile karşılanan sezonun ilk yabancı turist kafilesi, uçaktan indikten sonra havalimanı yönetimi tarafından lokum paketleri ile karşılandı. İlk gelen yolcular alkışlarla karşılanırken, Ukraynalı turistler de alkış ile karşılık verdi. Gelen 183 kişilik kafile Anex tur tarafından Azur havayolları kanalı ile Charter seferi ile geldi. 183 kişilik turist kafilesi içinde çocuklar da bulunurken, gelen turist kafilesi havalimanı yolcu girişinde sağlık ekipleri tarafından kurulan kameralı hassa ateş ölçer cihazından geçtikten sonra pasaport kontrolüne geçtiler. Pasaport kontrolünde sosyal mesafeye dikkat eden Ukraynalı turistler buradan tatilini geçirecekleri otellere taşındı.


Ukrayna'dan gelen turist kafilesi alınan tedbirlerden memnun olduklarını belirterek, "Bu alınan tedbirler çok iyi ve bundan sonra da bu şekilde yolunda gider. Tatilimizi en iyi şekilde geçirmek istiyoruz. Tatilimi sağlıklı bir şekilde yapıp dönmek istiyorum" derken bir başka Ukrayna vatandaşı, "Uçuşların başlaması nedeniyle çok memnunuz. Havalimanında bu şekilde karşılanmamız nedeniyle de çok memnun kaldık. Alınan önlemler de çok iyi. Bu açılışı çok bekliyorduk" dedi.


YDA Dalaman Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, "Ukrayna bizim üçüncü kaynak ülkemiz turist potansiyeli açısından. Bugün Kiev'den 183 yolcusu ile geldi. Boing 737-800. Daha sonra haftada 5 uçak ile devam edecek. İlaveten üç uçak Lviv isimli ikinci büyük kentinden ve daha sonra Harkov'dan üç uçak daha ilave olacak. Böylece Anex'in Azur isimli uçak firması ile ilk uçağımızı almış oluyoruz. Daha sonra buna yine TUİ Ukrayna buna katılacak. Diğer tur operatörleri de TPG ve Kompas devam edecekler. Bunun yanı sıra PAU ile bir görüşmemiz var. Ukranie İntarnational. Ayrıca Pegasus da uçacak. Ancak en büyük uçak ve yolcu sayısı Anex'de. Anex Rusya ve Ukrayna'da en büyük tur operatörümüz Türk kökenli kendilerine teşekkür ediyoruz bu program için" dedi. - MUĞLA

Ukrayna, turist, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 16:39 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sezonun ilk turist kafilesi lokumla karşılandı - Son Dakika Ekonomi

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