Son Dakika Haberleri: Sezonun ilk üzümü 6 liradan satıldı
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Sezonun ilk üzümü 6 liradan satıldı

44 dakika önce

Türkiye'nin önemli sofralık üretim merkezlerinden Manisa'nın Alaşehir ilçesinde erkenci tür olarak yetiştirilen "Crimson" türü üzümde ilk hasat yapıldı.

Sezonun ilk üzümü 6 liradan satıldı, System.String[]
Türkiye'nin önemli sofralık üretim merkezlerinden Manisa'nın Alaşehir ilçesinde erkenci tür olarak yetiştirilen "Crimson" türü üzümde ilk hasat yapıldı.
İlçede ilk kez dikilen erkenci çekirdeksiz tür, ilk meyvelerini verdi. Muharrem Cengiz tarafından Manisa Sultaniye Çekirdeksiz Üzümü'ne alternatif olarak denemesi yapılan Crimson, diğer çeşitlere göre normal sezonundan bir ay önce olgunlaştı.
Aroması, koyu rengi ve iri tane yapısıyla dikkati çeken üzüm, kilogramı 6 liradan satıldı.
Üretici Cengiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, üzümde klasik türlerin aynı anda pazara girdiği için piyasada tıkanıklık yaşandığını, bu yüzden klasik Manisa Sultaniye Çekirdeksiz Üzüm türünün yanında bağının 2 dekarlık bölümünde Crimson cinsinde deneme üretimi yaptığını söyledi.
Hasadı daha uzun bir döneme yaymak istediğini dile getiren Cengiz, "Şu anda Alaşehir'de ve Sarıgöl çevresinde bu tür üzüm yok. Erkencil olan bu üzüm türü aroma, renk, tat ve albenisi olarak çok güzel çekirdeksiz bir üzüm türü. Temmuz ayının ilk haftasında hasat ediliyor. İç piyasaya kilogramı 6 liradan satış yaptık." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:57 Kaynak: AA
alaşehir, manisa, Ekonomi
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