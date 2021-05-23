Sezonun ilk yağlı güreşinde altın kemer Orhan Okulu'nun - Son Dakika

Sezonun ilk yağlı güreşinde altın kemer Orhan Okulu'nun

23.05.2021 20:59

- Sezonun ilk yağlı güreşinde altın kemer Orhan Okulu'nun Korona virüs nedeniyle 2020'de yapılamayan yağlı güreşlerde yeni sezon, Antalya Kumluca'da düzenlenen güreşlerle başladı.

- Sezonun ilk yağlı güreşinde altın kemer Orhan Okulu'nun

ANTALYA - Korona virüs nedeniyle 2020'de yapılamayan yağlı güreşlerde yeni sezon, Antalya Kumluca'da düzenlenen güreşlerle başladı. Karatepe Stadı'nda, seyircisiz gerçekleştirilen ve iki gün devam eden güreşlere 70'i başpehlivan olmak üzere bin 300 güreşçi katıldı. Orhan Okulu, sezonun ilk yağlı güreşinde altın kemeri kazandı.

Korona virüs pandemisi dolayısıyla 2020'de yapılamayan yağlı güreşlerde yeni sezon, Antalya Kumluca'da 22'ncisi düzenlenen güreşlerle başladı. 70'i başpehlivan olmak üzere bin 300 güreşçinin katıldığı Muratpaşa Belediyesi ve Başkan Ümit Uysal adına er meydanına çıkan Orhan Okulu, sezonun ilk yağlı güreşinde altın kemeri kazandı.

Güreşlerin ikinci gününde Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un da aralarında bulunduğu sınırlı sayıda davetli güreşleri ilgiyle takip etti. Kumluca'da altın kemeri kazanan Okulu, güreşlerin ilk gününde Recep Kara'yla karşılaştı. Puanla rakibini yenen Okulu, ikinci gün ilk olarak Fatih Atlı'yla karşı karşıya geldi. Atlı engelini üstün bir oyunla aşan Okulu, çeyrek finalde Turan Balaban'la kol bağladı ve bu turu da geçti. Okulu, çeyrek finalde Kumluca güreşlerinin dikkat çeken ismi 2 metrelik pehlivan Hüseyin Gümüşalan'la eşleşti. Kumluca'da adeta fırtına gibi esen Okulu, Gümüşalan'a oyun kurma fırsatı dahi vermeden tuşla yenerek finale yükseldi. Okulu, sezonun ilk yağlı güreşinin finalinde Serhat Gökmen'le eşleşti.

Keçi dikmesiyle kazandı

Kumluca Er Meydanı'nda, Okulu ve Gökmen arasındaki başpehlivanlık güreşi, sat 17.00'de başladı. Her iki pehlivan da güreşe hızlı girerken Okulu, 15 dakikanın ardından üstünlüğünü rakibine kabul ettirdi. Okulu, güreşin 28'inci dakikasında keçi dikmesi oyunuyla rakibini yenerek Kumluca'nın başpehlivanı oldu.

Orhan Okulu'nda hedef Kırkpınar

Sezonunun ilk yağlı güreşlerinde altın kemeri kazanan Okulu, yaptığı açıklamada, "Büyük bir özlem içerisindeydik. Tekrar sahalara indik. Çok iyi çalıştık. Hedefimize burada ulaştık. Muratpaşa Belediye Başkanımız Ümit Uysal'a bizlere destek verdiği için çok teşekkür ediyorum. 2015'te, Kırkpınar'da ilk kemeri onunla kuşanmıştım. İnşallah, bu yıl da Kırkpınar'da yeniden alın kemeri kuşanacağız. Antalya halkına da çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Ümit Uysal: "Yağlı güreşlerde varız"

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Başpehlivan Orhan Okulu ve Antrenörü Kemal Yılmaz'ı tebrik ederken, "Yine Orhan Okulu'yla er meydanlarındayız. Okulu, kimliğiyle, sporcu duruşuyla ağırlığını yağlı güreşlerimize koyan bir insan. Çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Ahlaklı, ciddi, kişilikli, karakterli, işine çok ciddi yaklaşan, keyif veren sporcunun önderliğinde yağlı güreşlerde var olacağız" diye konuştu.

Sezonun ilk yağlı güreşinde altın kemer Orhan Okulu'nun
Sezonun ilk yağlı güreşinde altın kemer Orhan Okulu'nun
Sezonun ilk yağlı güreşinde altın kemer Orhan Okulu'nun
Sezonun ilk yağlı güreşinde altın kemer Orhan Okulu'nun
Sezonun ilk yağlı güreşinde altın kemer Orhan Okulu'nun
Sezonun ilk yağlı güreşinde altın kemer Orhan Okulu'nun
Sezonun ilk yağlı güreşinde altın kemer Orhan Okulu'nun
Sezonun ilk yağlı güreşinde altın kemer Orhan Okulu'nun
Sezonun ilk yağlı güreşinde altın kemer Orhan Okulu'nun
Sezonun ilk yağlı güreşinde altın kemer Orhan Okulu'nun
Sezonun ilk yağlı güreşinde altın kemer Orhan Okulu'nun
Sezonun ilk yağlı güreşinde altın kemer Orhan Okulu'nun
Sezonun ilk yağlı güreşinde altın kemer Orhan Okulu'nun
Sezonun ilk yağlı güreşinde altın kemer Orhan Okulu'nun
Sezonun ilk yağlı güreşinde altın kemer Orhan Okulu'nun
Sezonun ilk yağlı güreşinde altın kemer Orhan Okulu'nun
Sezonun ilk yağlı güreşinde altın kemer Orhan Okulu'nun
Sezonun ilk yağlı güreşinde altın kemer Orhan Okulu'nun

Koronavirüs, Ümit Uysal, Antalya, Kumluca, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sezonun ilk yağlı güreşinde altın kemer Orhan Okulu'nun - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti Sedat Peker'in Savaş Buldan iddialarına Pervin Buldan'dan yorum: Yargılanmaları için girişimde bulunacağız Sedat Peker'in Savaş Buldan iddialarına Pervin Buldan'dan yorum: Yargılanmaları için girişimde bulunacağız Son Dakika: Binali Yıldırım'dan Sedat Peker'in uyuşturucu iddialarına yanıt: Bu kesinlikle yalandır, şiddetle reddediyoruz Son Dakika: Binali Yıldırım'dan Sedat Peker'in uyuşturucu iddialarına yanıt: Bu kesinlikle yalandır, şiddetle reddediyoruz Susurluk - JİTEM davasında beraat kararları bozuldu! Mehmet Ağar, İbrahim Şahin ve Korkut Eken yeniden yargılanacak Susurluk - JİTEM davasında beraat kararları bozuldu! Mehmet Ağar, İbrahim Şahin ve Korkut Eken yeniden yargılanacak Son Dakika: Türkiye'de 23 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 197 kişi vefat etti, 7 bin 839 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 23 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 197 kişi vefat etti, 7 bin 839 yeni vaka tespit edildi Sedat Peker onun için Sedat Peker onun için "uyuşturucu ticareti yapıyor" demişti! Halil Falyalı iddialara canlı yayında yanıt verdi Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile korumasının gözaltına alındığı anlar kameralara yansıdı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile korumasının gözaltına alındığı anlar kameralara yansıdı Robinson Ziya dede olarak bilinen adam Türkiye'ye kötü haberi verdi: Eskiden bir sürü kiraz çıkardı, şimdi yemeye bulunmuyor Robinson Ziya dede olarak bilinen adam Türkiye'ye kötü haberi verdi: Eskiden bir sürü kiraz çıkardı, şimdi yemeye bulunmuyor

Son Dakika Haberleri
17:42 Müşteri, "Maske takın" diye uyaran market çalışanının burnunu kırdı
17:39 Kardeşi Atilla Peker'in gözaltına alınmasına Sedat Peker'den ilk tepki: Neden sadece benim kardeşimi alıyorsunuz?
17:35 Dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo'nun sosyal paylaşım sitelerindeki takipçi sayısı yarım milyarı aştı
17:27 Taksim'de ekipler parfümlerini aldı, seyyar satıcı boğazına döner bıçağı dayadı
17:25 Ali Koç'un teknik direktör adayları netleşti: Löw, Favre ve Rebrov gibi birçok ünlü isimle görüşülüyor
17:22 Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ve korumasının gözaltına alındığı öğrenildi
16:55 Fenerbahçe'de Gustavo depremi: Emre Belözoğlu varsa, ben yokum!
16:51 Mehmet Ali Erbil'in yeni aşkı Funda Aksu, aralarında ilişki olmadığını söyledi
16:13 İtalya'da düşen teleferik nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti
15:57 Altınordu ve Altay, Süper Lig için kozlarını paylaşacak! Final maçı Olimpiyat Stadı'nda
Sedat Peker'in yeni video çektiği yer de deşifre oldu Sedat Peker'in yeni video çektiği yer de deşifre oldu         
21:05
Galatasaray, Kaan Ayhan ve Kenan Karaman için harekete geçti Galatasaray, Kaan Ayhan ve Kenan Karaman için harekete geçti         
20:44
Sedat Peker'in iddialarının odağındaki isim Halil Falyalı'nın Haluk Kırcı'yla fotoğrafları ortaya çıktı Sedat Peker'in iddialarının odağındaki isim Halil Falyalı'nın Haluk Kırcı'yla fotoğrafları ortaya çıktı         
20:21
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara direkt katılacak Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara direkt katılacak         
19:59
Tolga Ağar'dan Sedat Peker'in Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı iddialarına yanıt: Hodri meydan Tolga Ağar'dan Sedat Peker'in Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı iddialarına yanıt: Hodri meydan         
19:40
Putin'in gizli sevgilisi diye tanınıyor! İkiz bebek doğurduktan sonra ilk kez konuştu Putin'in gizli sevgilisi diye tanınıyor! İkiz bebek doğurduktan sonra ilk kez konuştu         
19:14
Lazio, Ozan Tufan'ı transfer edebilmek için Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi'i önerdi Lazio, Ozan Tufan'ı transfer edebilmek için Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi'i önerdi         
18:09
Kardeşi Atilla Peker'in gözaltına alınmasına Sedat Peker'den ilk tepki: Neden sadece benim kardeşimi alıyorsunuz? Kardeşi Atilla Peker'in gözaltına alınmasına Sedat Peker'den ilk tepki: Neden sadece benim kardeşimi alıyorsunuz?         
17:40
Hacamat faciayla bitti! Makatına çay bardağı kaçan adam, rezaleti 1 hafta sonra fark etti Hacamat faciayla bitti! Makatına çay bardağı kaçan adam, rezaleti 1 hafta sonra fark etti         
17:26
Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ve korumasının gözaltına alındığı öğrenildi Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ve korumasının gözaltına alındığı öğrenildi         
17:23
Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın amcası Nazmi Ilıcalı hayatını kaybetti Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın amcası Nazmi Ilıcalı hayatını kaybetti         
16:37
8 yıl önce Suriye'den gelen adam, volkanik dağın eteklerinden toplayıp işlediği taşların tanesini bin liradan satıyor 8 yıl önce Suriye'den gelen adam, volkanik dağın eteklerinden toplayıp işlediği taşların tanesini bin liradan satıyor         
14:44
Mehmet Ceyhan, Mehmet Ceyhan, "Maskeyi ne zaman çıkarabiliriz?" sorusunu yanıtladı: Vakaları binli rakamlara indirmemiz şart         
13:35
İran'ın bu adımı İsrail'i kızdıracak! 13 bomba taşıyabilen yeni SİHA'nın adını Gazze koydular İran'ın bu adımı İsrail'i kızdıracak! 13 bomba taşıyabilen yeni SİHA'nın adını Gazze koydular         
12:25
Peker'in anlattıkları sosyal medyada gündem oldu! Bu kez Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan'ı hedef aldı Peker'in anlattıkları sosyal medyada gündem oldu! Bu kez Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan'ı hedef aldı         
11:51
Yasemin Allen'ın bikinili yatak pozunda, telefon detayı dikkatlerden kaçmadı Yasemin Allen'ın bikinili yatak pozunda, telefon detayı dikkatlerden kaçmadı         
11:03
Soylu'nun Soylu'nun "Karısının iç çamaşırına saklanan edepsiz" sözlerine Peker'den yanıt geldi         
10:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2021 21:12:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sezonun ilk yağlı güreşinde altın kemer Orhan Okulu'nun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement