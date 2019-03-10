Son Dakika Haberleri: Sezonun İlk Yarışı Dovizioso'nun

Sezonun İlk Yarışı Dovizioso'nun

15 dakika önce

2019 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın ilk yarışı Katar Grand Prix'sini, Mission Winnow Ducati takımının İtalyan pilotu Andrea Dovizioso kazandı.

Sezonun İlk Yarışı Dovizioso'nun, System.String[]
2019 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın ilk yarışı Katar Grand Prix'sini, Mission Winnow Ducati takımının İtalyan pilotu Andrea Dovizioso kazandı.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun açılış ayağı, Katar'ın 5,4 kilometrelik Uluslararası Losail Pisti'nde 22 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa ikinci sıradan başlayan İtalyan Andrea Dovizioso, bitiş çizgisini rakiplerinin önünde geçerek birinci oldu.

Repsol Honda'dan İspanyol Marc Marquez, Dovizioso'nun 0.023 saniye gerisinde ikinci, LCR Honda Castrol ekibinden Büyük Britanyalı Cal Crutchlow ise liderin 0.320 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Öte yandan Moto 3'te Red Bull KTM Ajo takımı adına piste çıkan milli motosikletçi Can Öncü, Katar'daki sezonun ilk yarışında 18. oldu.

Sezonun ikinci yarışı Arjantin Grand Prix'si, 31 Mart'ta koşulacak.

Pilotlar klasmanı

1. Andrea Dovizioso (İtalya): 25 puan

2. Marc Marquez (İspanya): 20

3. Cal Crutchlow (Büyük Britanya): 16

4. Alex Rins (İspanya): 13

5. Valentino Rossi (İtalya): 11

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:20 Kaynak: AA

Andrea Dovizioso, Katar, Spor
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