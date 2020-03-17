Sezonun son balıkları '10 lira'

Samsun'da sezonun son balıklarının birçok türünün 10 TL'den satılıyor olması vatandaşları tezgahlara yöneltti.



Samsun'da denizden balığın bol çıkması ile şenlenen tezgahlar vatandaşın yüzünü güldürmeye devam ediyor. Birçok balık türü 10 ile 15 TL'den satılıyor. Vatandaşlar denizden çıkan taze balıklara ilgi gösteriyor. Balık tezgahlarında mezgit 10 TL, sarıkanat 10 TL, barbun 10 TL, palamut 10 TL, hamsi 15 TL, istavrit 15 TL, somon 28 TL, levrek 30 TL ve çupra 30 TL'den müşteriye sunuluyor.



İşlerinin güzel gittiğini belirten balık satıcısı Kurtça Aydın, "Balıkta fiyatlar ucuz. Tezgahdaki balıklar 10 – 15 TL arasında değişiyor. Şu anda bol bol mezgit, istavrit ve barbun çıkıyor. Karadeniz'de satılan balıkların en güzelleri bunlar. Hem proteinli hem taze hem de günlük balık. Şu anda işlerimiz iyi. Bu mart ayı böyle devam eder. Nisan'ın 15'inde bizim sezonumuz bitiyor. O zamana kadar vatandaşın balık yemesini tavsiye ediyoruz" dedi.



Denizlerde 1 Eylül'de açılan balık av sezonu, 15 Nisan'da sona erecek. - SAMSUN