- Sezonun son hamsileri tezgahlarda

Kilosu 15 TL'den satılan hamsilere ilgi büyük

TRABZON - Denizlerde balık avı yasağının 15 Nisan'da başlayacak olmasına az bir süre kala bugünlerde Karadeniz'de avlanan hamsi şaşkınlığa neden oluyor.

Bu sezon hamsinin ince çıkmasından dolayı zaman zaman av yasağı uygulanırken sezon sonuna doğru avlanan hamsi balıkçı esnafını hem şaşırttı hem de umutlandırdı.

Trabzon'da kilosu 15-20 TL'den satılan hamsi tezgahları süslerken diğer balık çeşitlerinin fiyatlarının da daha önceki günlere göre ucuz olması dikkat çekti.

Hamsi ile birlikte Mezgit en ucuz balıklar arasında yerini korurken, balıkçı esnaflarından Mehmetcan Örseloğlu, sattıkları hamsilerin sezonun son hamsileri olduğunu söyledi. Hamsinin kilosunu 15 TL'den sattıklarını kaydeden Örseloğlu, "Şu an görünen son hamsiler diyebiliriz. Nisan 15'de yasaklar başlıyor. Artık sezon bitti sayılır. Sezon başında yani 3-4 ay güzel balıkçılık olmuştu ancak, sonrasında istenilen avcılık olmadı. Buna da şükürler olsun, inşallah gelecek sezon daha iyi olur. Hamsinin sezon sonuna doğru çıkması bizi şaşırttı. Vatandaş şu sıralar hamsiyi yok biliyor, ara ara geldiği için şaşırıyor. Şu an hamsinin kilosu 15 TL. Fiyat olarak hamsi mezgitle birlikte git-gelleri yaşıyor. Mezgitinde fiyatı uygun 10-15 TL. Büyüklüğüne göre 40-50 TL'ye de satılan mezgit var. İstavrit 25 TL, Kupez 15 TL, yerli Uskumru 30 TL, Tirsi 15 TL, Çupra, Levrek, Somon 25 TL. Dolayısıyla fiyatlar, sezonun en uygun fiyatları diyebiliriz. Vatandaşların balığa rağbet etmesini bekliyoruz. Balıkta bilindiği üzere balıkta Omega 3 var. Vatandaşlar sezonun bitmesine az bir süre kala bol bol balık tüketmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

Hamside özellikle son 2-3 senede spekülasyonlar yaşandığını kaydeden Örseloğlu, "Hamside son 2-3 senedir spekülasyonlar yaşanıyor. Yaklaşık 30 yıldır bu sektördeyim. Geçtiğimiz yıllarda Mart ortalarında bol hamsi olurdu. Şimdi ise sadece görüntü vermeye başladı. Devletimizin bu konuda gereğini yapacağını düşünüyoruz. Eğer böyle devam ederse hamsiyi sadece resimlerde görürüz" diye konuştu.