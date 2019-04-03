Sezonun Son İstavritleri Tezgahlarda
59 dakika önce
15 Nisan'da başlayacak av yasağı öncesi Karadeniz açıklarında avlanan sezonun son istavritleri tezgahları süslüyor.
15 Nisan'da başlayacak av yasağı öncesi Karadeniz
açıklarında avlanan sezonun son istavritleri tezgahları süslüyor. Sinop
'ta balıkçı tezgahlarında istavrit bolluğu yaşanıyor. Kilogramı 15 liradan satılan istavritin fiyatı, yaşanan bolluk nedeniyle 10 liraya kadar düştü. İstavrit fiyatında düşüş hem balıkçıları hem de vatandaşları sevindirdi. Sinop'ta balıkçılık yapan Eşref Balyemez, "İstavrit 10 liraya kadar düştü. Bu bizi de vatandaşları da sevindirdi. Balığı ucuz satıyoruz çok bol çünkü. Kayıkların hepsi istavritleri toplayıp getiriyor. Allah'a şükür bu sene istavrit bol" dedi.
Balıkçı tezgahında alışveriş yapan Berkan Şen ise, "Hangi balığı alacağıma daha karar veremedim fakat istavrit tercihim olacak gibi. Hem fiyatı iyi hem de lezzetli görünüyor. Umarız istavrit daha çok bollaşır, biz de daha çok balık yeriz" diye konuştu. - SİNOP
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:08 Kaynak: İHA
Burak Özçivit Uzun Saçlarıyla Alay Konusu Oldu!
Terim'den Muhabire: Sen de Öyle Bir Soru Sordun ki
Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları
Buldukları Her Şeyi Yiyorlar! Bir Kent, Kara Çaylak Kuşları Yüzünden Diken Üstünde