Sezonun son palamutları tezgahları süslüyor - Son Dakika

Sezonun son palamutları tezgahları süslüyor

05.01.2021 14:07
Sezonun son palamutları tezgahları süslüyor, System.String[]

Sinop'ta balıkçılar tarafından avlanan sezonun son palamutları, tezgahlarda tanesi 20 liradan alıcı buluyor.

Sinop'ta balıkçılar tarafından avlanan sezonun son palamutları, tezgahlarda tanesi 20 liradan alıcı buluyor.

Av sezonunun geride kalan beş aylık bölümünde bol miktarda çıkan ve balıkçıların yüzünü güldüren palamut, az da olsa ağlara takılmaya devam ediyor.

Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, AA muhabirine, salgın sürecinde balıkçılık sektörünün vatandaşlara hizmet vermeye devam ettiğini söyledi.

Kısıtlama günlerinde de balıkçıların, rızkını denizde aradığını vurgulayan Tuncer, "Tezgahlarımızda hemen hemen her çeşit balık türü var. Örneğin palamut balığı, sezonu bitmek üzere ama ağlarımıza takılmaya devam ediyor. Vatandaşlarımızı bu zor günlerde balıksız bırakmamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Balıkçı İbrahim Gündoğdu ise palamut sezonunun uzun sürmesinin, her kesim açısından memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, "Şu an palamudun tanesi 20 liradan satılıyor. Sezon başında daha yükseğe çıktığı zamanlar olmuştu. Vatandaşların ilgisinden memnunuz." ifadelerini kullandı.

Balıkçılık, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sezonun son palamutları tezgahları süslüyor - Son Dakika


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